Raiders registran un caso de COVID-19. Unos días después de que la NFL tuviera su primera crisis por COVID-19, los Raiders de Las Vegas tuvieron su primer contagio al interior de su equipo. De acuerdo a ESPN, Maurice Hurst, tacle defensivo, arrojó un resultado positivo a las pruebas que se practicaron a todos los elementos de la franquicia.

#NFLxESPN El tackle defensivo de los Las Vegas Raiders, Maurice Hurst, resultó positivo por Covid-19. 🚨🏈 Detalles 👇🏼https://t.co/jMPrlEYXtz pic.twitter.com/qKeqEJCfao — NFLLive_esp (@NFLLive_esp) October 7, 2020

Hasta el momento, el equipo no ha confirmado o negado este reporte, sin embargo, Hurst fue colocado en la lista de reservas/COVID-19, pero el club del estado de Nevada no confirmó si él había sido el jugador que dio positivo en los tests, debido a que no está obligado a dar la razón por la que fue incluido en esta categoría.

#BuenosDiasFootball

El único otro equipo en toda la liga con un nuevo caso positivo en la ronda de pruebas del martes fue el @Raiders que colocó a DL Maurice Hurst COVID-19 el día de ayer #RaiderNation — BuenosDíasFootball (@DiasFootball) October 7, 2020

A pesar de esto, los Malosos abrieron sus instalaciones este miércoles para sus entrenamientos y se espera que lo mismo ocurra el jueves. Los Raiders se preparan para medirse este fin de semana a los Jefes de Kansas City en el Arrowhead Stadium.

Raiders registran un caso de COVID-19, equipo entrena a pesar de esta situación

Apenas hace unos días, la NFL multó a una decena de jugadores de los Raiders por violar el protocolo de coronavirus de la Liga al atender a un evento de caridad. La recaudación de fondos fue organizada por Darren Waller, quien recibió una sanción económica de 30 mil dólares por no portar un cubreboca.

Mo Hurst está en la lista de Covid-19 y no jugará el siguiente partido. #LosRaiders https://t.co/Ll8wW22vWB — Los Raiders ☠️ (@LosRaidersInfo) October 6, 2020

Asimismo, John Gruden fue multado con 100 mil dólares por no portar una protección facial durante el partido de la semana 2 ante los Santos de Nueva Orleans. Por este hecho, el equipo tuvo que pagar una multa de 250 mil dólares

