Raiders parten como favoritos en apuestas para fichar a Tom Brady. Aunque Tom Brady aún no determina si continuará con los Patriotas de Nueva Inglaterra, algunos apostadores ya comienzan a jugar con la idea de que el legendario mariscal de campo pueda vestir el jersey de algún otro equipo.

🏈: Raiders encabeza las apuestas en Las Vegas, Nevada y de las casas de apuestas en internet para contratar al mariscal de campo Tom Brady. La opción de que Brady salga de los Patriotas en la temporada 2020 paga más que la opción de seguir en Nueva Inglaterra. pic.twitter.com/JR12WyKihG — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) February 8, 2020

De acuerdo a algunas casas de apuesta, los Raiders de Las Vegas son el equipo favorito para hacerse de los servicios del seis veces ganador del Super Bowl en caso de que no logre acordar un nuevo contrato con Nueva Inglaterra.

The #Raiders are now the favorites to land Tom Brady if he leaves Check out the updated odds:https://t.co/8ocgYNpaTB — BetOnline.ag (@betonline_ag) February 7, 2020

La casa de apuestas DraftKings, ubicada en el estado de Nueva Jersay, colocó a los Raiders con la mejor posibilidad para fichar a Brady con un momio de 4-1. Los Cargadores de Los Ángeles son el segundo equipo más viable, de acuerdo a las apuestas, para contratar al mariscal de campo con un momio 6-1. Finalmente, los Titanes de Tennessee tienen un número 12-1 y son el tercer equipo con el número más alto.

A pesar de estas cifras, los momios se inclinan a que Tom Brady continúe con los Patriotas. En caso de que el egresado de la Universidad de Michigan decida seguir en esta franquicia, los apostadores deberán arriesgar 300 dólares para obtener una ganancia de 100 dólares.

En cambio, según la página especializada en momios, Oddsshark.com, coloca una cifra de +150 en el supuesto de que Brady decida retirarse.

Si no hay acuerdo con los #GoPats los #RaiderNation harían lo posible por llevarse a Tom Brady a las Vegas… https://t.co/9tPKkA5P1H — Elba Jiménez (@elbajimenez9) February 2, 2020

El futuro de Tom Brady es una de las grandes historias que tiene la NFL en esta temporada baja. Debido a una cláusula en su contrato, el pasador puede optar por salir de los últimos dos años de su vínculo laboral con los Patriotas. El mariscal de campo tampoco puede ser etiquetado como jugador franquicia por Nueva Inglaterra, por lo que básicamente se encuentra en libertad.

Raiders favored to sign Brady if he leaves Patriots; full odds, analysis https://t.co/83CjSFmcQe (Fuente: theScore) #BfVacio #NFLesp — Willy Bistuer 🏈🤘 (@wbistuer) February 7, 2020

De acuerdo a un reporte de Adam Schefter, reportero de ESPN, los Raiders estarían dispuestos a pujar por Brady en caso de que decida dejar a Nueva Inglaterra. El fin de semana pasado fue informado en redes sociales que el pasado había adquirido una casa en las Vegas, cerca del nuevo estadio de los Malosos.

Raiders are poised to pursue quarterback Tom Brady if he doesn't re-sign with the Patriots before free agency begins, league sources told ESPN.https://t.co/rAloZCF2W1 — Adam Schefter (@AdamSchefter) February 2, 2020

