Raiders de Las Vegas buscarían contratar a Tom Brady. De acuerdo a un reporte de Adam Schefter, reportero de ESPN, los Raiders de Las Vegas buscarían contratar a Tom Brady; en caso de que el histórico mariscal de campo no logro arreglar un nuevo contrato con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Raiders are poised to pursue quarterback Tom Brady if he doesn't re-sign with the Patriots before free agency begins, league sources told ESPN.https://t.co/rAloZCF2W1 — Adam Schefter (@AdamSchefter) February 2, 2020

La franquicia de los Raiders oficializó su mudanza a la capital mundial de las apuestas hace un par de semanas; y trataría de llevar a Brady como una muestra del compromiso que tienen con la ciudad de presentar un equipo ganador de inmediato.

Tom Brady reportedly bought a property at The Summit Club in Las Vegas. If that proves to be true- It’s about 20 minutes away from the Las Vegas Raiders stadium. #RaiderNation pic.twitter.com/R7kMzC9eX5 — Mitchell Renz (@MitchellRenz365) January 30, 2020

Los rumores entre una posible reunión entre los Malosos y Tom Brady comenzaron hace algunos días; cuando el pasador seis veces ganador del Super Bowl fue visto en una amena charla con el dueño de los Raiders, Mark Davis, previo a la función estelar de la UFC 246 entre Connor McGregor y Donald Cerrone.

De acuerdo a un reporte publicado el día de hoy, Brady su esposa, Gisele Bündchen, compraron una casa en la zona de Las Vegas, a tan solo 20 minutos del nuevo estadio de los Raiders.

It’s Super Bowl week, so there’s no reason for the #Raiders to be in the news. Unless, of course, Tom Brady buys property in Las Vegas, which he reportedly did. https://t.co/xS8q88IOnV [Photo: Getty Images] pic.twitter.com/H1I30M1W8k — NBC Bay Area (@nbcbayarea) January 30, 2020

Actualmente, Las Vegas cuenta con Derek Carr como mariscal de campo titular. El egresado de la Universidad Estatal de Fresno consiguió una de sus mejores temporadas en su carrera en 2019, empero, en ocasiones frustró a su entrenador, John Gruden, quien esperaba un mejor rendimiento a la hora de extender las jugadas con sus piernas.

A pesar del bueno año de Carr, el pasador salió abucheado del último juego de los Raiders en Oakland el pasado 15 de diciembre. Tras una derrota de último segundo ante los Jaguares de Jacksonville, los aficionados de los Malosos lanzaron basura y comida al campo como muestra de su enojo por la triste despedida de la franquicia de la ciudad.

I think there’ll be a few people with me when I say the most frustrating thing about Derek Carr is you know what he’s capable of, but he doesn’t show it frequently enough.

I’d say there’s a limited number of NFL QB’s with the accuracy and touch to make these throws. #Raiders pic.twitter.com/q6RvT7WsrG — Ryan Hurst (@Raider_Ryan1) January 31, 2020

Se espera que Nueva Inglaterra tome la decisión recontratar a Tom Brady o dejarlo ir ante de que abra la agencia libre el próximo 18 de marzo. Por su parte, el pasador ha expresado su interés en ingresar al mercado y negociar con algún otro equipo que le brinde la posibilidad de mantenerse en activo en 2020.

De acuerdo a ⁦@AdamSchefter⁩ los Raiders de Las Vegas buscarían a Tom Brady si el QB no llega a un acuerdo con los Patriots. pic.twitter.com/0agdi3B2h3 — SOY PATRIOTA 🏈 (@SoyPatriota_) February 2, 2020

