Raheem Morris es nombrado entrenador interino de los Halcones. Tras anunciar el cese de Dan Quinn, los Halcones de Atlanta nombraron a Raheem Morris como el entrenador en jefe interino del equipo. El coordinador defensivo tuvo experiencia previa en este cargo entre 2009 y 2011 con los Bucaneros de Tampa Bay, aunque no consiguió buenos dividendos con esa franquicia.

“Raheem es un líder fuerte y un entrenador talentoso que se ha adaptado a una variedad de roles desde que se unió a los Falcons en el 2015. Tiene experiencia como entrenador en jefe y ha trabajado a ambos lados del balón. Sentimos que combinado con su conexión con los jugadores y cuerpo de entrenadores, que será un factor importante a medida que avanzamos en el 2020, él era la persona correcta para darle este responsabilidad”, declaró en un comunicado de prensa Rich McKay, presidente y CEO de Atlanta.

Per NFL league source, Falcons are expected to announce today that defensive coordinator Raheem Morris will take over as interim Head Coach pic.twitter.com/C6GefrGczZ

— Zach Klein (@ZachKleinWSB) October 12, 2020