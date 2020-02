Rafael Puente se disculpa con la prensa por minimizar a la profesión. Rafael Puente del Río, entrenador de Atlas, se disculpó con la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México por las polémicas declaraciones que realizó hace un par de días en contra de los integrantes de los medios de comunicación deportivos.

“Si alguno de ustedes se sintió ofendido por mis declaraciones, una disculpa, los respeto mucho”, declaró el director técnico de los Rojinegros en un tono formal y de arrepentimiento a los reporteros que cubrieron el arribo de los tapatíos a la capital mexicana.

Acerca de la presión que vive un entrenador de futbol, y la cual aseguró no siente, Puente del Río indicó que depende de cada individuo la forma de encarar las situaciones adversas, sin embargo, señaló que aquellos que sienten presión son más “vulnerables” a estar agobiados.

“Es una realidad que, en el mundo, la figura del entrenador se ha vuelto muy importante y los que se puedan sentir presionados los acerca con más facilidad a sentirse agobiados, porque sabemos que es una posición vulnerable”, comentó el estratega de los Zorros.

El pasado miércoles, Rafael Puente se puso en el ojo del huracán al asegurar que los medios de comunicación permiten caer en una “zona de confort” a aquellos que ejercen esta profesión. Debido a esta declaración, el recién llegado al banquillo de Atlas fue duramente criticado por conductores y analistas de televisión.

“El día que me sienta presionado, prefiero dedicarme a lo que ustedes. Que es una profesión que he ejercido, que respeto y te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo. Puedo hacer una larga carrera sin problema”, expresó Puente del Río.

Atlas visitará el día de mañana a América, en partido correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2020, en búsqueda de conseguir el primer triunfo liguero para Rafael Puente en más de un año.

