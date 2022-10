Rafael Puente nuevo técnico de los Pumas.

El entrenador fue presentado y asegura que cuenta con Dani Alves; firma por un torneo.

Rafael Puente del Río fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de Pumas. El técnico, quien llega en sustitución de Andrés Lillini, tuvo el viernes su primera conferencia de prensa como estratega de los universitarios al lado de Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón, donde aseguró que se siente capacitado para cumplir las expectativas.

“La vida se trata de aprender con base en los tropiezos para crecer y evolucionar, la esencia la conservo, soy ese impetuoso entrenador. Me siento listo para corresponder a las expectativas. Ser asistente de Ricardo (Ferretti) me dio herramientas”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa.

También manifestó que tiene un plantel para hacer que el club sea protagonista a lo largo del Clausura 2023, donde destacó que la cantera tendrá una parte importante durante su proceso.

“Pumas porque así su historia lo demanda debe ser siempre protagonista, hice un profundo análisis y estoy convencido de que en conjunto de la cantera que existe la materia prima para construir un equipo protagonista”, añadió.

Puente aseguró que tiene contemplado a Dani Alves de cara al Clausura 2023 y dijo que aguradarán por su regreso, dado que mantiene contrato con la institución: “Dani Alves de momento está considerado y ya se presentara a trabajar con sus compañeros”.

Por otro lado, manifestó que espera corresponderle a los universitarios después de que no pudiera hacer lo propio durante su etapa como futbolista. Además reiteró que vuelve a casa.

“Este club tiene una envergadura especial, volver a casa se siente muy bien, la nostalgia me invade. Me siento en deuda con esta organización, como jugador no pude devolverle lo que me dio y hoy espero hacerlo”, añadió.

El vicepresidente de Pumas, Miguel Mejía Barón, retieró los objetivos para el próximo torneo y detalló que Rafa Puente firmó contrato por una temporada.

“Es por un torneo y conseguir los puntos que nos saquen los puntos donde estamos con riesgo de pagar (la multa)”, sentenció el directivo quien aseguró estar confiado en que el entrenador pueda sacar el momento negativo al equipo y ganó el puesto entre varios candidatos.

“En principio estoy muy ilusionado que con la llegada de Rafael podamos revertir lo que nos sucedió el último torneo. El cuerpo técnico anterior fueron muy intensos, pero no se dieron los resultados, esperamos que con la llegada de Rafa podamos revertirlo. Nos entrevistamos con siete técnicos de diferentes particularidades y llegamos a la conclusión que Rafael es el indicado”.

