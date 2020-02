Rafael Puente lamenta el juego “desastroso” del Atlas.

El entrenador de los rojinegros lamentó que su equipo jugara así en la derrota 1-3 ante Monarcas Morelia que no refleja el trabajo que preparó junto a sus jugadores.

“Uno de los imponderables fue el penal que no pudimos aprovechar, era un momento en que habíamos cambiado sustancialmente después de un desastroso primer tiempo, porque ese es el calificativo”, dijo en conferencia de prensa.

Los “zorros” cayeron en casa ante el Morelia por marcador de 1-3 en el debut de Puente como técnico, luego de la salida del argentino Leandro Cufré.

“Se presentaron un par de oportunidades y luego vino el penal y desafortunadamente no lo capitalizamos, fue un golpe muy duro que terminó por mermar el rendimiento”, añadió.

El Atlas no logró concretar las pocas llegadas al arco rival y desaprovechó un penal a favor en el segundo tiempo.

Puente aceptó que la primera parte de su debut con el conjunto rojinegro ha sido “el peor primer tiempo” que ha dirigido en su carrera.

“Ese equipo evidentemente no me representa y no representa lo que pretendemos nos distinga. Estuvimos lejos de lo que pretendemos”, señaló.

El técnico consideró que el equipo no puede jugar con miedo.

Que la adaptación a su forma de juego costará tiempo a los jugadores que han mostrado un buen ánimo.

Buena disposición para plasmarlo en la cancha.

“No lo atribuiría al tema emocional, los veo muy dispuestos para trabajar y conscientes de que pretendemos hacer cosas distintas a lo que se venían haciendo y eso lleva una adaptación”, consideró.

Atlas se mantiene en la novena posición de la liga con 6 puntos de 15 posibles al acumular dos victorias y tres derrotas.

El conjunto rojinegro visitará al America el próximo sábado en la fecha 6 del torneo.

