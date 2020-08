Rafael Nadal recomienda cancelar la temporada de la ATP. Rafael Nadal confirmó esta semana que no asistirá al US Open, por lo que no podrá refrendar su título de 2019, debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el español no descartó participar en la temporada de arcilla en Europa y señaló que espera las fechas del Abierto Roma para conocer su siguiente paso.

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control.

Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad pic.twitter.com/kLLne4yJB7 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

“No sé si jugaré Roma o no. Recibiré noticias de los cambios de programación tras la cancelación del Madrid y de ahí en más tendré que tomar decisiones. Me estoy preparando para la arcilla en Europa. Depende de si todo está bajo control o no”, declaró el viernes a la prensa.

.@RafaelNadal: "Entendí que para mi cuerpo era más positivo empezar en una superficie menos agresiva, por eso decidí no jugar el US Open. No sé si jugaré en Roma, espero que tengamos noticias pronto del calendario después de la cancelación de Madrid". pic.twitter.com/5xgnKEjeLL — Tenis en Movistar+ (@MovistarTenis) August 5, 2020

Pese a que aún planea competir en este año, el nacido en Manacor indicó que a su juicio los mejor sería “cancelar la temporada”, pero detalló que conoce que hay muchos “intereses” en juego. Asimismo, mencionó su respeto para aquellos tenistas que desean que se reanude el calendario de la ATP.

Rafael Nadal recomienda cancelar la temporada de la ATP por la contingencia sanitaria mundial

“Respeto el trabajo y la actitud positiva de la ATP y la USTA para recuperar el tiempo perdido en el tenis. También respeto a los otros jugadores que quieren ganar el dinero que necesitan. Creo que actualmente, todas las decisiones son válidas. No hay nada que sea seguro o correcto”, añadió.

Es evidente que ante la cancelación de un posible viaje a Estados Unidos, Rafael Nadal encarriló su futuro cercano. Sin embargo, tendrá que ajustar su… https://t.co/GYOrlRxqNF — Enlas Gradas (@Enlasgradas96) August 8, 2020

Debido a la contingencia sanitaria mundial, un gran número de torneos han sido cancelados y otros postergados. Hasta el momento, solamente se ha disputado un Grand Slam (Abierto de Australia), mientras que el US Open y Roland Garros se preparan para celebrarse en medio de la incertidumbre por la pandemia de COVID-19.

