Rafael Nadal habla sobre su lesión de pie y su recuperación. Rafael Nadal se perdió Wimbledon y US Open por una lesión que finalmente lo marginó por el resto de 2021. Durante la presentación de su serie documental Rafa Nadal Academy, el español reveló que nunca pensó estar cojo, en relación a la molestia que sufre en un pie.

“Lo que estaba en el guion era jugar Wimbledon, los Juegos, el US Open, pero lo que no estaba en el guion era estar cojo a día de hoy. Los guiones están para no seguirlos al pie de la letra. Me han tocado cosas fantásticas en mi carrera, mejor de lo que hubiera soñado jamás, también complicadas a nivel de lesiones, pero siempre ha habido la forma de salir adelante”, dijo el manacorí.

Sobre su recuperación, Rafa dio a conocer que se encuentra mejor, pero aún experimenta dolor. Ante esto, señaló que no se dará por vencido y seguirá su rehabilitación para regresar a las canchas.

“Sigo teniendo la ilusión. He estado mejor, aún estoy un poco dolorido del pie. Es una época complicada a nivel personal, pero tengo la ilusión de mejorar y encarar un proceso difícil, doloroso en algún momento, pero que tengo que recorrer por luchar por lo que quiero”, añadió.

Sobre el éxito de su academia, Nadal se mostró contento por apoyar a los jóvenes. “Es una gran alegría ver a los chicos cuando se gradúan, y haber creado un entorno en el que tienen las herramientas para dedicarse a luchar por sus sueños”, finalizó.

Rafael Nadal disputó por última ocasión un juego de tenis el pasado 11 de junio, cuando cayó en semifinales ante Novak Djokovic en Roland Garros.

