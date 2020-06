Rafael Márquez reconoce a Chivas por su filosofía. Rafael Márquez sabe de la rivalidad que existe entre Atlas y Chivas, sin embargo, eso no impidió al histórico jugador de los Zorros alabar la filosofía de los Rojiblancos. Cuestionado sobre si le hubiera gustado jugar en Guadalajara o América, el ex jugador no escogió a un club, empero, señaló que el Rebaño Sagrado tiene un punto a su favor al tener en su plantilla a solo mexicanos.

¿Chivas o América?😱 Rafa Márquez se animó a responder en qué equipo hubiera jugado😯😯 https://t.co/RuzcsY7cqy — Bolavip México (@BolavipMex) May 31, 2020

“Respeto a estas dos instituciones, estos dos equipos son los dos grandes de México, obviamente reconozco y respeto la filosofía que tiene Chivas de jugar con puros mexicanos, lo cual lleva un punto a favor”, mencionó el cinco veces mundialista con la Selección Mexicana.

VE UNA DIFERENCIA 😯 Rafa Márquez mencionó qué es en lo que sobresale Chivas sobre América 🦅. #LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/efChKOLlNI — W Deportes (@deportesWRADIO) May 31, 2020

Sobre América, el otrora zaguero de Barcelona resaltó que es un equipo importante, que siempre busca las contrataciones estelares y con una gran cartera. Pese a esto, no se pudo decantar ni por las Águilas ni por las Chivas en el hipotético escenario que se le presentó.

Rafael Márquez reconoce a Chivas por su filosofía de jugar con solamente futbolistas mexicanos

“América siempre ha sido que compite por los campeonatos, que siempre lleva a los mejores jugadores, que tiene una economía importante. No sé qué hubiera preferido en su momento jugar con cualquiera de estos dos equipos”, añadió el ‘Káiser’.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? 🤔 "Son los dos más grandes de México, pero respeto mucho la filosofía de Chivas de jugar con puros mexicanos, ese es un punto a favor", Rafael Márquez.#ligamx #ligabancomermx #clubamerica… https://t.co/CJTmqcvy50 — El Analista MX (@mx_analista) May 31, 2020

Rafael Márquez se retiró como jugador profesional tras el Clausura 2018 con Atlas. A lo largo de su trayectoria, el defensor vistió las playeras de Mónaco, Barcelona, Red Bull de Nueva York y Hellas Verona. Además, jugó con León, conjunto con el que ganó sus únicos campeonatos en la Liga Mx.

Síguenos en Twitter @ElDictamen