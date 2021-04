Rafael Márquez busca ser entrenador en Europa. Rafael Márquez anunció su salida del equipo juvenil Real Alcalá hace algunas semanas y ha sido ligado con Barcelona, después de que Joan Laporta ganara la presidencia del club. En medio de este rumor, el exjugador mexicano reveló que desea continuar su carrera en el futbol como entrenador y descartó que la vaya a hacer en la Liga Mx.

Magnifica oportunidad para Rafael Márquez de forjarse una carrera como entrenador. Que mejor que hacerlo en el club que lo potenció como un gran futbolista: el Barcelona. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 16, 2021

“Sí, totalmente, yo realmente por la gran trayectoria que hice en Europa tengo algunas puertas abiertas que si se da la oportunidad de estar allá, prefiero estar allá pues preparándome porque realmente será el inicio como lo hice como futbolista, como entrenador estando en las grandes ligas pues allá es donde se puede aprender mucho más”, declaró el Káiser en entrevista con La Afición.

¡Bombazo! Barcelona contacta a Rafael Márquez para DIRIGIR en La Masia https://t.co/maNB1qx1QS pic.twitter.com/kuptl3xr0j — MedioTiempo (@mediotiempo) April 16, 2021

Márquez confirmó que apoyó a Laporta en su candidatura a la presidencia de Barcelona sin pedir algo a cambio y negó que tenga una oferta para regresar con los Blaugranas.

“Sí, bueno hay una muy buena relación e incluso se hizo público que yo lo apoye en su candidatura (de Laporta) sin tratar de no recibir nada a cambio, sino por el simple hecho de la amistad y de lo que hicimos juntos en el pasado. Pero bueno, no hay nada todavía en concreto, no hay ningún ofrecimiento, pero tampoco estoy cerrado a que no se pueda presentar, por ahora estoy enfocado al negocio”, agregó.

Rafael Márquez dejó la directiva de Atlas hace un par de años y viajó a Europa para prepararse como entrenador. Hace algunos meses, tomó el puesto del club Real Alcalá, de la categoría cadete, y apenas hace unas semanas anunció su salida sin especificar los motivos.

