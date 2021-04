Rafael Márquez acepta la oferta del Barcelona.

El exdefensa mexicano reveló en el podcast En Tus Zapatos que viajará para cerrar la invitación del club culé.

Rafa Márquez aceptó la oferta para regresar a trabajar al Barcelona, específicamente en La Masía, luego de la invitación de Joan Laporta, quien recientemente regresó a la presidencia del club culé .

En charla para el podcast En Tus Zapatos de TUDN , con Adriana Monsalve y Geo González, Márquez explicó que “es difícil decir que no”.

“Regresando a España tendré alguna plática para cerrar todo y si todo va como hasta ahora en julio, agosto ser parte del Barcelona”, comentó Rafael Márquez.

Márquez platicó que vive en Madrid hace siete meses y todavía le falta un año para conseguir su licencia como entrenador UEFA Pro.

“La invitación que me están haciendo puede ayudar a mi proceso y que se me abran las puertas en uno de los mejores equipos, pero sobre todo en una de las mejores canteras”, añadió.

Rafa recalcó que mantiene buena amistad con Joan Laporta y también por eso apoyó su candidatura.

“Hay muy buena relación con Joan. El motivo por el que apoyé en su candidatura fue por esa buena amistad”, dijo.

Márquez se encuentra en México para arreglar asuntos personales antes de volver a España. Militó en el Barcelona de 2003 a 2010 donde destaca el sextete conseguido en 2009 bajo el mando de Pep Guardiola.

En la entrevista también reveló que estuvo cerca de fichar con el Real Madrid además de que rechazó una oferta del Newcastle.

Rafa Márquez reveló que durante su paso por Europa tuvo ofertas para firmar con el Real Madrid y Newcastle, mientras que otros equipos solo fueron rumores.

El exjugador explicó que la propuesta del club inglés llegó en su segundo año en Mónaco y después se dio la del Real Madrid.

“Me acuerdo de dos ofertas importantes: una, del Newcastle a dos años de estar en Mónaco, y la segunda del Real Madrid que sí estuvo muy cerca. Estábamos por cerrar”, reveló en el podcast En Tus Zapatos de TUDN, con Adriana Monsalve y Geo González.

Finalmente, el exdefensa firmó con Barcelona donde jugó del 2003 al 2010 antes de emigrar al New York Red Bulls de la MLS.

“Newcastle al final no me llamaba mucho la atención el futbl inglés porque en ese entonces se jugaba un futbol más físico, aéreo, no tanto de jugar con la pelota y estaba muy al norte de Inglaterra y a mi me gusta el sol y no todos los días nublados.

Rafael Márquez acepta la oferta del Barcelona.

“Todo pasa por algo y llegó el Barcelona”, añadió.

Rafa Márquez además confirmó que aceptará la propuesta de Joan Laporta, presidente del club culé, para trabajar con el club posiblemente desde el verano.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen