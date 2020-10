Rafa Nadal habla del valor de volver a ganar Roland Garros.

Nadal se mostró feliz de sumar su decimotercer título de Roland Garros, tras ganar a Novak Djokovic en tres sets.

El español, aún en pista, agradeció el apoyo de “mi familia y mi equipo, sin ellos no podría haberlo logrado”.

20 Slams and all the time for the fans….@RafaelNadal #RolandGarros pic.twitter.com/z5P84PiWAa

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020