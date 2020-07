Rafa Márquez revira a Osorio: “No le teníamos miedo a Brasil”. Rafael Márquez reviró a Juan Carlos Osorio. El ‘Kaiser’ aseguró que nunca existió temor por medirse a Brasil en los octavos de final de Rusia 2018 como lo afirmó el ex timonel de la Selección Mexicana.

“Todos tuvimos mucha confianza en el profesor Osorio, nos convenció y se reflejó contra Alemania, era un grupo muy completo. El partido contra Suecia mentalmente nos fuimos abajo, no nos asustaba enfrentar a Brasil; sobre lo que dijo Osorio nosotros no dimos ninguna declaración, es código de vestuario que respetamos”, indicó en entrevista con Marca Claro.

En la charla, Rafa Márquez criticó los cambios que sufrió el balompié mexicano durante los días de pandemia. El ‘Kaiser’ lamentó que hayan desaparecido el ascenso y descenso por los próximos años.

“Me he sentido sorprendido por la toma de decisiones, es triste y lamentable por la gente que se ha quedado fuera, jugadores sin trabajo y la competencia no será la misma sin descenso. Al final no se puede hacer nada, las decisiones las toman los dueños de los equipos, hay que seguir tratando de ayudar al futbol mexicano”, dijo Rafa Márquez.