Radamel Falcao critica prohibición de abrazos en el futbol. El futbol regresó este sábado con la Bundesliga y se espera que poco a poco el resto de los campeonatos reanuden sus acciones. Sin embargo, el deporte cambiará debido a la pandemia de COVID-19 y uno de esas modificaciones estará en las celebraciones, las cuales no podrán ser grupales ni incluir abrazos, en pleno cumplimiento del distanciamiento social.

Na vitória do Hertha Berlin por 3×0 sobre o Hoffenheim, o destaque da partida foi o gol brasileiro de Matheus Cunha. Revelado pelo Coritiba, o jogador de 20 anos já passou pelo Sion-SUI e Red Bull Leipzig. pic.twitter.com/i4VYVmPVr0 — Stats dos Jogadores (@numeroplayer) May 16, 2020

Pero no todos los jugadores están de acuerdo con esto. Radamel Falcao, delantero de Galatasaray, arremetió contra la medida que prohíbe el contacto entre elementos. El colombiano ironizó con esta recomendación y señaló que durante los partidos los contactos se dan “constantemente”.

Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos 🤔 — Radamel Falcao (@FALCAO) May 16, 2020

“Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos”, publicó el ex jugador de Mónaco.

Radamel Falcao critica prohibición de abrazos en el futbol e ironizó con los múltiples contactos que hay en la cancha entre jugadores

El comentario de Falcao llegó momentos posteriores al arranque de los partidos sabatinos de la jornada 26 de la Bundesliga. Durante estos compromisos, algunos jugadores evitaron celebrar con sus compañeros, otros intercambiaron saludos con el codo, en lugar de la mano, y en general se respetó la petición de las autoridades del balompié germano.

En medio de los escritos protocolos y el festejo de gol de Haaland distanciándose de sus compañeros; Mats Hummels, se sonó la nariz. Algo que será imposible de sacarle a un futbolista, es parte de la concentración. ¿O contaron cuantas veces escupieron y tocaron la nariz?🤔 pic.twitter.com/7Wuh8qipVD — Juan Coronel (@juanracoronel) May 16, 2020

Pese a esto, Matheus Canha, integrante de Hertha Berlín, besó en la mejilla a Marko Grujic, tras anotar el tercer tanto en la victoria de su equipo sobre Hoffenheim. Asimismo, Mats Hummels, defensor de Borussia Dortmund, sonó su nariz dentro del campo, en partido ante Schalke 04, lo cual también está prohibido.

Síguenos en Twitter @ElDictamen