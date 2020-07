Racing Point saca la espada: “Tenemos 886 dibujos de nuestros conductos de frenos”. Racing Point sacó la espada y se defendió. Otmar Szafnauer, jefe del equipo canadiense, respondió a las acusaciones de Renault por la supuesta copia de los conductos de frenos del Mercedes W10. El máximo responsable del equipo afirma que es ‘imposible que sean ilegales’ puesto que ellos tienen 886 dibujos de dicho elemento.

A principios de año, cuando comenzó la temporada de la ‘Gran Carpa’ con los test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Racing Point dio la gran sorpresa. Los monoplazas presentados por la escudería canadiense eran muy similares a los de Mercedes del 2019.

Debido a esto, la FIA tuvo que inspeccionar a fondo el coche y determinó que no había nada ilegal. Sin embargo, tras los GP de Estiria y Hungría, Renault protestó en dos ocasiones sobre los conductos de frenos orillando a las autoridades a abrir una nueva investigación.

