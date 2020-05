Quirino Ordaz acepta que ha negociado con clubes de la Liga Mx. En medio de los rumores que comenzaron a circular este sábado en redes sociales, en torno a la mudanza del equipo de Morelia a Mazatlán, el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz, aceptó que ha negociado con varios clubes de la Liga Mx para concretar la llegada de uno de ellos al nuevo estadio de futbol construido en Mazatlán.

— Cristhopher Islas (@cris28islas) May 22, 2020

“Estamos en proceso de negociación con diferentes empresarios y viendo la posibilidad de jalar algún equipo, estamos en eso, en esa etapa de negociación; no es fácil, depende de muchos factores, pero tenemos la confianza que algo bueno vendrá para acá”, declaró Ordaz Coppel sobre el interés de albergar una escuadra para el Apertura 2020.

— Felipe Valenzuela (@fvalenzuela007) May 23, 2020

El gobernador de Sinaloa, quien meses atrás se reunió con Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, al interior del estadio de Mazatlán, habló sobre las bondades que encontraría el balompié de la primera división en el puerto mazatleco.

“Es una gran plaza Mazatlán, con un enorme potencial, destino turístico, está a dos horas de Durango, dos horas de Culiacán, dos horas de Tepic, más todas las comodidades que tenemos acá. Hay una gran afición, es bueno para los niños, para los jóvenes, pero depende de muchos factores de negociación”, agregó el mandatario estatal.

— david medrano felix (@medranoazteca) May 23, 2020

Mazatlán no busca comprar franquicia, pretenden convencer a un equipo de Liga MX de que vaya a jugar a su estadio. Empresarios de Sinaloa prometen apoyo al equipo que llegue.

Por último, Quirino Ordaz informó que ya tienen opciones para nombrar al equipo de futbol que llegue a Mazatlán, sin embargo, se negó a mencionar los motes que han analizado.

Sera un cambio de nombre y sede, NO venta directa -de momento- la mudanza de @FuerzaMonarca a Mazatlan es inminente.

-Estoy en shock, NO crei que @azteca sacrificara su plaza icónica.

Pero "gratis", una mudanza solo para estrenar estadio NO fue.

¿Qué dirá el gober @QuirinoOC ?

— ignacio suarez (@fantasmasuarez) May 23, 2020