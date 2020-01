Quique Setién es presentado como entrenador de Barcelona. Barcelona presentó a su nuevo entrenador, Quique Setién, en conferencia de prensa. El estratega, 61 años de edad, no ocultó su emoción por recibir el llamado de los Blaugranas y explicó que espera transmitir ese sentimiento a sus pupilos, con quienes hoy tuvo su primer contacto durante el entrenamiento.

“Soy una persona emotiva y, desde luego, hoy es un día muy especial para mí. La ilusión con la que afronto este reto es difícil de explicar… Lo más importante es que trataré de transmitir a los futbolistas ese entusiasmo y ganas que tengo yo”, señaló Setién, quien fue nombrado el sucesor de Ernesto Valverde durante la noche del lunes.

El director técnico señaló que nunca se esperó ser contratado por los Culés, a pesar de que su nombre fue vinculado al conjunto catalán desde hace algunos días, y afirmó que la decisión de aceptar la oferta la tomó en menos de “cinco minutos”.

“No tardé ni cinco minutos en aceptar… (fue) una sorpresa cuando ayer me lo dijeron porque aunque salía mi nombre, jamás pensé que el Barcelona se decidiera por mí. No tengo un gran currículum, no tengo títulos… Lo único que he demostrado es que esta filosofía me encanta y que Las Palmas, Betis o Lugo jugasen bien al fútbol”, declaró durante su presentación ante los medios.

🎙 @QSetien: "No tengo un currículum extenso ni tengo títulos. Sólo he demostrado una filosofía de juego" pic.twitter.com/gOfjAZDGk1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 14, 2020

Quique Setién es presentado como entrenador de Barcelona y muestra su sorpresa por el puesto

Además, Queque Setién declaró que ya tuvo comunicación con algunos de los jugadores del primer equipo de Barcelona, entre ellos con Lionel Messi. El nuevo director técnico del equipo aseguró que mantendrá una buena relación con sus dirigidos debido a que es una persona “directa”.

“He hablado con (Lionel) Messi y una cosa, le he dicho, es la admiración que siento por él, por Busi, por Piqué… Pero cada uno tiene que estar en su sitio… (la relación) será extraordinaria porque soy una persona directa, que no me voy por las ramas”.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

👋 Primer día en la oficina para @QSetien — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 14, 2020

Setién tiene una larga experiencia en los banquillos la cual inicio en 2001 con Racing de Santander, equipo en que jugó gran parte de su carrera como futbolista. Posteriormente pudo dirigir C.P. Ejido, Logroñés, Lugo, Las Palmas y en los últimos dos años a Real Betis.

El técnico firmó un contrato que lo vincula con Barcelona hasta el 30 de junio de 2022.

📍 Camp Nou

👔 @QSetien

🏠 Bienvenido a tu nueva casa pic.twitter.com/PKDV6Tzwuy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 14, 2020

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.