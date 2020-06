Quique Setién duda del buen uso del VAR en España.

El técnico del Barcelona habló sobre las polémicas arbitrales que se dieron en Anoeta entre la Real Sociedad y el Real Madri. Pero no quiso culpar directamente al VAR, sino que hizo dudar del buen uso del mismo.

“Hay cosas que no podemos controlar y que no dependen de nosotros. Nos vale con ganar los partidos. Sobre el partido de ayer, todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno hará las valoraciones que sean oportunos”.

El técnico culé aseguró que se debe usar el VAR realmente cuando es necesario, ya que en ocasiones no todas las acciones de juego son revisables y eso es lo que genera dudas sobre el uso de la tecnología.

“Respecto al VAR, es una herramienta que nos puede hacer mejores indiscutiblemente. Pero hay que utilizarla porque nos da una visión más clara de la realidad cuando hay que tomar decisiones rápidas. Lo bueno es poder verlas con diferentes ángulos y con visión. Es entendible que pensemos que por qué algunas acciones se revisan y otras no, en unos partidos sí y otros no. Y uno puede pensar que no se está utilizando bien”.

Quique Setién rechazó que el perder el liderato de LaLiga con el Real Madrid signifique que el Barcelona esté pasando por un mal momento, cuando ha ganados dos partidos, empatado solo uno y sin recibir gol.

“Hemos ganado dos partidos y hemos empatado uno. Hemos marcado seis goles y no hemos empatado ninguno y en el campo del tercer clasificado hemos hecho muchas cosas bien, pero no estoy de acuerdo en que tengamos problemas futbolísticos porque estamos bien. Me gustaría tener algo más de efectividad y afinar un poco, pero son circunstancias del futbol”.

El estratega del Barcelona aseguró que los planes no cambian nada por perder la punta en España, solo que el margen de error será menor con relación a los que haga el Real Madrid.

Quique Setién duda del buen uso del VAR en España.

“Es verdad que el goal average nos pone por debajo, pero seguimos teniendo los mismos puntos. Ahora el margen de error es menor, pero también para ellos. Quedan ocho partidos y nosotros seguimos teniendo la misma idea, ganar todos los partidos, el objetivo es llegar al final con opciones”.

Síguenos Twitter @ElDictamen en