“Quiero hacer un gran año, no sé si en Barcelona”: Coutinho. Tras conquistar la Champions League con Bayern Múnich, equipo en el cual se encuentra a préstamo, Phillippe Coutinho habló sobre su posible retorno al Barcelona, dueño de su ficha.

En charla con Movistar Plus, el talentoso atacante brasileño dejó entredicho su regreso al Barcelona. Lo único que aseguró Coutinho fue su deseo de tener un ‘gran año’, independientemente del equipo.

“No he pensado en esto (Volver al Barcelona). Tengo que volver y tengo ganas de trabajar duro para hacer un gran año. No sé si en Barcelona”, señaló Coutinho.

Entrenamientos del Barça // Entrenamientos del Bayern El cambio físico de Coutinho es brutal. 😱 pic.twitter.com/2rlBilBULD — Zona_Blaugrana (@Zona_Blaugrana) August 23, 2020

Acerca del título conseguido ante PSG que representó la sexta ‘Orejona’ del Bayern Múnich, Coutinho consideró que es el premio a una gran temporada.

“Sí. Hemos hecho una gran temporada y estamos muy contentos y felices. Las finales se deciden en los detalles y lo hemos controlado todo”, explicó Coutinho quien expresó que ser campeón de Champions es ‘un sentimiento muy especial’.

“Tengo que volver a Barcelona y tengo ganas de trabajar duro para hacer un gran año" — COUTINHO pic.twitter.com/gnbnLNsqa3 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) August 23, 2020

El partido en Estadio da Luz fue un cotejo agridulce para Brasil. Mientras Coutinho sonrió y levantó la ‘Orejona’, Neymar se regresará a París con las maletas repletas de decepción.

“Le he dicho que ha hecho una gran temporada y va a pelear por esto y por ser el mejor del mundo”, consoló Coutinho a Neymar.

Neymar llora. El dueño del PSG tiembla. pic.twitter.com/quyNwppg5u — Josep Pedrerol (@jpedrerol) August 23, 2020

Müller: “Me alegro de mostrar que todavía aportó algo”

El mediapunta del Bayern Thomas Müller dijo, al conquistar su segunda Liga de Campeones este domingo en Lisboa, que se alegraba de haber demostrado en la recta final de la competición que todavía tenía algo que aportar pese a los comentarios que había habido al comienzo de temporada, que lo veían al final de su carrera.

“No quiero decir que me siento reivindicado porque eso suena a venganza. Pero si me alegro de haber mostrado que no pertenezco al contenedor de botellas viejas y que todavía tengo algo que aportar”, dijo el jugador, de 30 años.

“Hubo momentos que no fueron fáciles, pero ahora todo tiene un final feliz”, agregó Müller.

Thomas Müller is everywhere pic.twitter.com/FbdRkJttja — Iamnoone (@Battenburg15) August 23, 2020

“Quiero hacer un gran año, no sé si en Barcelona”: Coutinho.

Con información de Agencias

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.