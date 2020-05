¿Quién fue el ‘Trinche’ Carlovich? A la edad de 74 años de edad, Tomás Felipe Carlovich perdió la vida tras un asalto. El ‘Trinche’ como le conocían dejó un gran legado en los corazones de miles de argentinos que gozaron con su talento.

De la magia del ‘Trinche’ no existe evidencia visual, sin embargo, grandes personajes del balompié argentino reconocen su grandioso talento. Entre ellos resaltan Cesar Luis Menotti, quien incluso lo invitó a la ‘Albiceleste’, Néstor Pekerman, Mario Alberto Kempes y Diego Armando Maradona.

¿Quién fue el ‘Trinche’ Carlovich?

En 1993, cuando ‘Pelusa’ regresó a Argentina tras su paso en Europa, recaló en las filas de Newell’s Old Boys. A su llegada a la ciudad de Rosario, lanzó la emblemática frase.

“Desde que llegué a Rosario lo único que escucho son maravillas de un tal Carlovich”, apuntó Maradona quien nunca se cansó de alabar el gran talento del ‘Trinche’.

"Me puedo ir tranquilo de esta vida; conocí al Diego", dijo, cuando finalmente se encontraron en Rosario. Fue ayer nomás, cuando Maradona pasó por Rosario como DT de Gimnasia.

"Me firmó una camiseta y me puso: 'Fuiste mejor que yo'".

— Daniel Arcucci (@daniarcucci) May 8, 2020

Carlovich, emblema del futbol rosarino, probó suerte en las inferiores de Rosario Central. Disputó muy pocos partidos en el máximo circuito y encontró su hogar en Central Córdoba, club con el cual brilló con luz propia.

Su manera de jugar la describe la prestigiosa revista argentina ‘El Gráfico’: “Tuvo su estilo: era un volante central elegante, virtuoso y algo displicente. De ritmo lento, pero de razonamiento inversamente proporcional a su andar. Carlovich es algo así como el máximo exponente del arco lírico del fútbol argentino”.

La leyenda cuenta que los fines de semana, todos los campos donde jugaba Central Córdoba se abarrotaban para ver jugar al ‘Trinche’. Tomás Felipe tenía su propia movida: ‘el doble caño’. Una especie de truco donde pasaba el balón entre las piernas de su oponente de ida y vuelta.

Su leyenda saltó a la fama previo al Mundial del 74’. En la antesala de aquella Copa del Mundo, la Selección de Argentina se enfrentó contra un combinado del balompié rosarino. Un conjunto formado por cinco jugadores de Rosario, cinco de Newell’s y el ‘Trinche’ entregaron un recital bárbaro que humilló al cuadro nacional.

“Yo no esperaba que me convocaran, ¡si jugaba en Central Córdoba, en la Primera C! Además, con los jugadores espectaculares que tenían Ñuls y Central, había muchachos de sobra. Pero, bueno, me llamaron para el combinado rosarino. Argentina traía buenos jugadores y se preparaba para el Mundial de Alemania. No va que, minutos antes del partido, Carlos Timoteo Griguol y Juan Carlos Montes me avisan que iba a entrar de titular. Me dicen: “Vos vas de 5, Carlos Aimar de 8 y Mario Zanabria de 10; y arriba juegan Sergio Robles, Alfredo Obberti y Mario Alberto Kempes”. Con esos monstruos, no podías jugar mal, de ninguna manera. Tenías la obligación de jugar bien. Y esa noche nos salió todo”, señaló en una entrevista con el Clarín el propio ‘Trinche’.

Con Central Córdoba consiguió el ascenso de 1973 (uno de los equipos que mejor fútbol vio la ciudad) y el ascenso de 1982. Se retiró en 1986 tras una prolija carrera en los ‘campitos’ argentinos alejados de los reflectores.

César Luis Menotti: “Carlovich fue uno de esos pibes de barrio que, desde que nacen, tienen como único juguete la pelota. Entre él y la pelota había una relación muy fuerte. La técnica que tenía lo convertía en un jugador completamente diferente. Era impresionante verlo acariciar la pelota, tocar, gambetear… Claro que, al mismo tiempo, durante su carrera no encontró reservas físicas que sostuvieran todas las condiciones técnicas que tenía.

Además, desafortunadamente, tampoco tuvo a nadie que lo acompañara y lo comprendiera. Es una pena, porque Carlovich estaba llamado a ser uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino. Me acuerdo que lo vi jugar en un combinado de Rosario contra la Selección Argentina y fue el mejor hombre de la cancha. Y eso que, entre otros, había monstruos como Miguel Brindisi. Verlo era un deleite. Después no sé qué le pasó. Tal vez lo aburría el fútbol profesional. A él le gustaba divertirse y no se sentía a gusto con algunos compromisos”.

Roberto Fontanarrosa: “El Trinche era un fenómeno. Hacía cosas que nadie esperaba. Era habilísimo y le pegaba a la pelota, además de fuerte, con una variedad de golpes fabulosa. Anticipó cosas que después se le vieron a Borghi. Carlovich era un atorrante; cuando jugaba en las inferiores de Central, Ignomiriello tenía que ir a buscarlo a la casa para que fuera a entrenar. Coincido con los que dicen que fue uno de los mejores jugadores argentinos.”

Ubaldo Matildo Fillol:”Descubrí a Carlovich en un amistoso de la Selección Argentina que se preparaba para el Mundial de Alemania -y que yo también integraba- contra un combinado rosarino. Ese día la descosió. Tenía un dominio de la pelota y un panorama increíbles. Fue el mejor cinco que vi en mi vida.”

Carlos Timoteo Griguol:”Carlovich tenía condiciones técnicas únicas. Al marcarlo, el tipo desaparecía por cualquier lado y con él desaparecía el balón”.

Enrique Wolff: “Un jugador de potrero, era de esos jugadores que tenían tierrita en los bolsillos. Tenía mucha personalidad, mucha técnica, y un gran dominio del balón”.

José Néstor Pekerman: “Tenía mucha elegancia y habilidad, era un artista encerrado en una jaula. Al Trinche le interesaba más disfrutar del juego que otra cosa. El mejor cinco que vi en mi vida, lo incluyo en mi once ideal”.

