¿Quién fue Don Tomás Balcázar? El futbol mexicano está de luto. A la edad de 89 años falleció Don Tomás Balcázar, pilar del ‘Campeonísimo’ y goleador con la Selección Mexicana.

Para los más jóvenes será recordado como el abuelo de Javier ‘Chicharito’ Hernández. Pero antes de eso, Don Tomás escribió su nombre con letras de oro en la historia de Chivas y de la Selección Mexicana.

¿Quién fue Don Tomás Balcázar?

Tomás Balcázar González nació en Guadalajara en 1931. Desde muy pequeño estuvo ligado al deporte al participar en diversos torneos regionales en Jalisco. Tras su paso con Nacional, equipo amateur, llegó a Chivas en 1947 donde forjaría una historia dorada.

Debutó con el Rebaño Sagrado con 18 años de edad en la campaña 48/49. Debido a su facilidad para hacer goles, rápido se hizo de un lugar en el equipo. Acumuló 50 anotaciones en la década de los años 50. Además, fue el autor del gol número 500 en la historia del club, en la temporada 1952-1953.

Durante su etapa como jugador del Chiverío, Tomás Balcázar levantó únicamente dos títulos. Fue parte del primer título liguero en la institución rojiblanca al conquistar la campaña 56/57. Además, dio la vuelta en el Campeón de Campeones en 1957.

Colgó los botines de manera prematura. A la edad de 29 años decidió que era momento de cambiar la cancha por los banquillos. Junto al Ingeniero Javier de la Torre, Don Tomás Balcázar escribió la época dorada de las Chivas.

Día triste para la afición más grande de Mexico, D.E.P. Tomas Balcázar pic.twitter.com/AsiNGqXYTZ — Jonh C.B. (@michechela) April 26, 2020

Tomás Balcázar fue pieza angular en la etapa más prolífica del Rebaño. En aquellos días, Chivas conquistó 15 títulos en nueve años entre Copa, Campeón de Campeones y Concacaf.

Además de formar parte de las legendarias Chivas que enamoraron a México, también formó parte del Tri y jugó un mundial. En Suiza 1954, Tomás Balcázar marcó ante Francia. El tanto significaba el empate parcial a 2, sin embargo, minutos más tarde la selección francesa retomó la ventaja y se llevó la victoria.

Años más tarde, su nieto, Javier ‘Chicharito’ Hernández, replicaría su logro anotando en la victoria ante Francia en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Gracias a su importante legado en el balompié nacional, Tomás Balcázar recibió el Galardón Rojiblanco por parte de la directiva de Chivas. Esta condecoración reconoce a los jugadores históricos.

Balcázar declaró que no merecía tanto pues “siempre he sido Chiva… amo el fútbol porque me hizo un hombre de bien”.

El año pasado, Balcázar González fue inducido al Salón de la Fama del Futbol Mexicano. La leyenda del balompié mexicano fue investido junto a Pável Pardo, Miguel Calero, Tomás Boy, Gabriel Batistuta, Javier Zanetti y Didier Deschamps.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.