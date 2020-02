Querétaro golea a Necaxa en el Victoria

Tras caer la jornada pasada ante América, Querétaro se desquitó con Necaxa a quien venció en el Estadio Victoria (2-3). Ariel Nahuelpán fue la gran figura del partido al marcar doblete.

La victoria la encausaron los pupilos de Víctor Manuel Vucetich pronto en el partido. Apenas al minuto 3, Jaime Gómez incursionó por corredor izquierdo, conectó con Jeison Lucumí quien le devolvió el esférico y tras un auto pase fusiló al juvenil portero de Necaxa, Ángel Alonzo.

Los Gallos de Querétaro siguieron dando picotazos a unos rayos heridos y al 18’ Ariel Nahuelpan marcó un auténtico golazo. Areli Betsiel Hernández trazó diagonal que fue impactada por el ariete en los linderos del área. El sudamericano remató cruzado de primera intención y venció el vuelo del portero necaxista.

El conjunto de Alfonso Sosa intentó reaccionar pero los queretanos seguían aprovechando los espacios. Al 35’ Lucumí llegó a línea final, colgó un bombón que fue impactado por Nahuelpán. Sin embargo, el silbante borró la sonrisa de Ariel por fuera de lugar en la jugada.

Cuando parecía que Querétaro se iba a las regaderas con el 0-2 a favor, apareció Daniel Álvarez para recortar distancias. El ‘Fideo’ presumió su gran habilidad, regateó y sacó un latigazo desde los linderos del área que se coló en la cabaña de Gil Alcalá.

En la reanudación, Gallos repitió la fórmula. A los 18 segundos de iniciar, Nahuelpan cazó un pelotazo largo y cruzó su disparo para marcar su segundo tanto del partido.

Con el 1-3 en el luminoso del Estadio Victoria, los Rayos trataron de maquillar la goleada. Inclinaron la balanza y provocaron que el ‘Rey Midas’ perdiera el control. El árbitro expulsó a Víctor Manuel Vucetich al 76’. Cuatro minutos más tarde, su equipo sufrió.

El VAR sentenció penal para la causa necaxista. Maximiliano Salas no falló desde los once pasos y recortó distancias. Los Rayos se fueron al frente como un vendaval pero no volvieron a mover el marcador.

Con la victoria, Querétaro se cuela entre los primeros cuatro lugares de la general con 12 unidades. Mientras que Necaxa se estanca con ocho unidades e hilvana su tercer partido liguero sin ganar.

La siguiente jornada Necaxa tendrá una durísima prueba al meterse a la casa de León que entre semana jugará su duelo de Concachampions ante LAFC. Mientras que Querétaro recibirá en la Corregidora al Atlético San Luis, equipo que le pegó a la Fiera y llegará con la moral en alto.

