¿Qué tipo de líder eres: superhéroe o ser humano?.

Los líderes vienen en todos los tamaños y formas. Hablan todos los idiomas del planeta. Tienen diferentes religiones, diferentes preferencias alimentarias y diferentes ideas sobre la cultura. Pero cada líder tiene la opción de cómo liderar.

Algunos líderes actúan como si fueran superhéroes. Se imaginan a sí mismos como seres superiores con dones que no nos dan al resto de nosotros. Otros líderes actúan como seres humanos que realizan un trabajo importante. Se ven a sí mismos como el resto de nosotros, pero con el trabajo de ayudar a los equipos a ser más productivos con una moral más alta. Veamos cómo se ve eso en la práctica.

El líder como superhéroe

Si eres un líder de superhéroes, te imaginas a ti mismo como la persona con las respuestas. Las personas acuden a ti cuando no saben qué hacer. Observa de cerca lo que hace la gente de su equipo. Espera que hagan lo que les dice que hagan.

La espiral de la muerte del equipo

Hay un gran problema con los líderes de superhéroes. Los equipos que dirigen y las vidas que viven empeoran en lugar de mejorar.

El problema es que el líder de superhéroes está jugando con un solo cerebro. Los líderes de superhéroes piensan que tienen las únicas buenas ideas. Derriban o ignoran las ideas de los demás. ¿Adivina qué? Los compañeros de equipo dejan de traer ideas. Los superhéroes controlan a todos. ¿Adivina qué? Los compañeros de equipo dejan de mostrar iniciativa y esperan instrucciones.

El resultado es exactamente lo que cabría esperar. Cae la productividad. Tanques de moral. La mejor gente se marcha hacia un entorno más agradable.

Los miembros del equipo sufren de esto. La organización también sufre. Pero la persona que más sufre es el líder superhéroe.

El liderazgo de superhéroes es un camino hacia el agotamiento

A medida que los compañeros de equipo dejan de mostrar iniciativa y compartir ideas, el líder superhéroe necesita hacer más y más. Eso conduce a largas horas de trabajo.

A medida que la productividad cae y los mejores artistas se rinden, el estrés aumenta para un líder superhéroe. Hay mucha, mucha frustración.

Horas más largas y más estrés también pasan factura en casa. El líder de superhéroes pasa cada vez menos tiempo con su familia. Para empeorar las cosas, el líder superhéroe trae a casa las frustraciones del trabajo y hace que las pocas horas con la familia sean menos agradables.

El líder como ser humano

Si quieres liderar como un ser humano en lugar de un superhéroe, aquí tienes algunas cosas en las que pensar.

No puedes hacerlo todo, así que no lo intentes. En cambio, dirija como el ser humano falible que es. Comprenda que no es perfecto y que tiene una capacidad limitada.

Esa es la mala noticia. La buena noticia es, como muchas personas han dicho, “Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros”. Si el cerebro de tus compañeros de equipo está en el juego, tienes muchas más posibilidades de éxito.

Esfuércese por utilizar su comportamiento para influir en el comportamiento y el desempeño de los demás. Realmente es simple. El comando requiere que lo sepas todo. La influencia te libera para usar todos los cerebros que te rodean.

Si eres un ser humano con el trabajo de liderar, tu trabajo es crear un entorno (puedes llamarlo una cultura) donde la gente quiera hacer un buen trabajo. Entonces, su trabajo es ayudarlos a hacerlo. Aquí hay más buenas noticias. Sabemos cómo hacer eso.

Dale a la gente lo que quiere

Cuando digo que le den a la gente lo que quieren, no me refiero a darles lo que quieran. No hablo de globos y tarta de cumpleaños. En su lugar, brindarle a la gente lo que sabemos ayuda a crear un excelente lugar para trabajar.

La gente quiere tener el máximo control posible sobre su vida laboral. Quieren tomar tantas decisiones como sea posible sobre cómo, dónde y cuándo trabajar. Déjelos tener tanto control como pueda.

La gente quiere hacer un trabajo importante. Quieren saber que lo que hacen todo el día marca la diferencia de alguna manera. Dígales por qué es importante el trabajo que hacen. Ayúdelos a entender de quién es la vida mejor gracias a lo que hacen.

La gente quiere un lugar de trabajo seguro y agradable. Su trabajo es crear una cultura de equipo que les brinde eso. Debe ser justo y coherente en la forma en que trata a los miembros del equipo. Debes estar hipertenso ante los conflictos dentro del equipo. Cuando se dé cuenta de uno, haga lo que pueda para que desaparezca.

La gente quiere progresar. Quieren estar en un lugar mejor hoy que ayer. Quieren que el próximo año sea aún mejor. Entrenarlos. Ayúdalos a tener éxito y crecer y el progreso vendrá.

El camino hacia una vida mejor

Cuando lideras como un ser humano y creas un lugar donde las personas pueden hacer un buen trabajo y realizar un trabajo importante con las personas que les agradan, muchas cosas mejoran.

La gente colabora y la productividad aumenta. La gente buena se queda. Ayuda a las personas de su equipo a tener éxito. Escuchas la risa amistosa que es característica de un excelente ambiente de trabajo.

Las cosas buenas no terminan ahí. Puedes irte a casa por la noche y no llevarte el estrés contigo. Tiene más tiempo para su familia y sus intereses personales. Probablemente dormirás mejor.

Para llevar

Puedes intentar ser el líder superhéroe o el líder humano.

Los líderes de superhéroes solo tienen un cerebro en el juego.

Los líderes de superhéroes envían a los equipos a una espiral de muerte.

Los líderes humanos usan su comportamiento para influir en el comportamiento y el desempeño de los demás.

Finalmente los líderes humanos dan a las personas lo que quieren en el trabajo.

Líderes humanos crean equipos productivos con alta moral.

Los líderes humanos tienen menos estrés y una vida mejor.

