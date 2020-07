¿Qué se juega en la última fecha de la Premier League? La temporada de Premier League que pasará a la historia por el COVID-19 y por el primer título del Liverpool está cerca de culminar. Pese a que el conjunto de Jürgen Klopp se coronó desde la fecha 31, la última jornada promete grandes emociones.

Con Liverpool y Manchester City clasificados a la próxima Champions League, restan dos boletos para tres equipos. Al Manchester United y Chelsea les basta un empate para quedarse con el ticket, mientras que Leicester City deberá apelar a su suerte.

En la otra parte de la tabla, la situación está que arde. Tres equipos llegan a la última jornada con las llamas del descenso sobre los pies. Aston Villa y Watford, con 34 unidades, llevan ventaja sobre Bournemouth, con 31 puntos. Norwich City sentenció su regreso a la Championship desde la Jornada 35.

De los cuatro boletos que entrega la Premier League para Champions League, dos están ocupados. En la última fecha, tres equipos deberán esforzarse al máximo si quieren obtener alguna de las dos plazas restantes.

Manchester United, Chelsea y Leicester City son los equipos que pelean por los dos tickets restantes. Los ‘Red Devils’ tienen una ligera ventaja al ser terceros con 63 puntos, mismos que los ‘Blues’, pero con una mejor diferencia de goles. En tanto, los ‘Foxes’ son quintos con 62 puntos.

En la última jornada, el United de Ole Gunnar Solskjær se medirá ante el Leicester City; mientras que Chelsea recibe en Stanford Bridge al Wolverhampton de Raúl Jiménez. A los ‘Red Devils’ y a los ‘Blues’ les basta un empate para asegurar su lugar en la próxima Champions. En tanto, los ‘Foxes’ están obligados a ganar si quieren decir presente.

Backing @Vardy7 to score again in #LeiMun? 🤔 pic.twitter.com/VDlOq9ihqL

— Leicester City (@LCFC) July 25, 2020