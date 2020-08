¿Qué posibilidad tiene Messi de jugar con Newell’s Old Boy? Tras darse a conocer la inminente salida de Lionel Messi de Barcelona, los fanáticos de Newell’s Old Boy prendieron la ‘flama de la esperanza’. Los hinchas de la ‘Lepra’ sueñan con ver a la ‘Pulga’ vestir los colores rojo y negro. Sin embargo, Ignacio Scocco, jugador y referente del plantel rosarino, sabe perfectamente que es casi imposible la llegada de ‘Lio’ al futbol argentino.

“Es difícil alejarse del tema porque, leas lo que leas, se habla solamente de eso. Hay que ser coherente y consciente al mismo tiempo de que más allá de que es un sueño y todos tenemos la ilusión de que venga algún día, tengo la necesidad de ser sincero en lo que pienso y para mí es algo muy difícil y complicado”, declaró Nacho.

Scocco, que recién firmó su contrato para regresar al Parque Independencia, añadió que es muy complicado ver a Messi ponerse la camiseta de Newell’s.

“Más allá de las ganas y el sueño que tengamos nosotros como hinchas de que venga y se ponga la camiseta de Newell’s realmente lo veo muy lejano y difícil”, explicó el ex delantero de River Plate.

Salida de River Plate

A pesar de que el caso Messi fue uno de los temas que más interés generó en la conferencia de Scocco, el delantero de 35 años se refirió a su partida de River tras el vencimiento de su contrato.

“No se me hizo difícil porque siempre tuve una buena relación y buenos idas y vueltas en cuanto a conversaciones o situaciones con Gallardo. Le dije desde un principio que mi idea era volver a Newell’s a terminar mi carrera y él lo sabía. Nos encontramos en una situación difícil por estar en medio de una competición y en una pandemia así que fue bastante raro todo. No era la forma en la que me hubiera gustado despedirme de todos mis compañeros, gente, dirigentes y cuerpo técnico porque fueron tres años muy lindos”, detalló Ignacio Scocco.

Nacho reveló que le comunicó al Muñeco su determinación de no renovar con el Millonario por teléfono debido a las circunstancias. Jugando en su equipo le tocó marcarle dos goles a Newell’s: uno en el Monumental y otro en el Coloso Marcelo Bielsa.

