¿Qué opina el ‘Perro’ Bermúdez de Martinoli? Aunque pareciera que son archi rivales, Enrique Bermúdez destacó el estilo de Christian Martinoli. El ‘Perro’ relató la buena relación que lleva con el conductor de TV Azteca a quien considera como uno de los mejores en la actualidad.

En una charla con Javier Alarcón, Bermúdez de la Serna destacó el estilo de Martinoli. El veterano comentarista compartió la ocasión cuando trabajó con su colega de TV Azteca en un comercial.

“Es un gran, gran narrador sin duda alguna, no hace mucho hicimos él y yo un comercial acá en Miami, tuvo que viajar él aquí porque yo no podía viajar a México porque estaba en el trámite de mi residencia para Estados Unidos y no podía viajar. Él vino y tuvo un éxito de unos jugos, jaló tremendo, tengo buena relación con él, con Luis García, me parece que es un extraordinario narrador”, dijo Bermúdez.

Hoy en día, el estilo de Christian Martinoli es uno de los favoritos entre los televidentes amantes del futbol. El comentarista de TV Azteca, junto a Luis García, se ha ganado el gusto de la gente a base de ingenio, simpatía y frases emblemáticas.

“Me parece que ha generado un estilo diferente que le gusta a mucha gente, a otros no, hace comedia y narra, pero cuando se dedica a narrar en serio es buenísimo. Ha tenido un éxito tremendo, Christian Martinoli hoy día me parece que es el narrador que tiene más seguidores en México”, abundó el ‘Perro’.

En la plática con Alarcón, Bermúdez compartió sus días de juventud donde traía el cabello largo y era hippie.

Yo fui hippie, aunque no lo crean. Hacíamos teatro. Me tocó estar en Avándaro, pero como uno de los miles. Sí me tocó vivirlo, ahí con mi greña y entre miles. Fue impresionante”, externó Enrique Bermúdez.

