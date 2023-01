Que Lainez luche un poco.

Emociones Compartidas. Carlos López Gutiérrez de Velasco.

Talentoso, desequilibrante, vertical y encarador; ese es Diego Lainez Leyva.

El que no junta treinta participaciones a nivel clubes en las últimas dos temporadas y cuya última convocatoria fue el once de diciembre del año anterior; ese también es Diego Lainez Leyva.

De momentos, se pensaba que su poca actividad en el Real Betis de España, recién llegado a Europa, podía derivarse de un ascenso muy abrupto en las escalas de nivel competitivo de la liga que disputaba. Quizá de haber pasado primero por un futbol formativo como el neerlandés, donde tenía oferta para jugar con el Ajax de Ámsterdam, algo hubiera sido diferente. Después de que su camino por el Braga de Portugal haya sido aún más triste que el que tuvo en el conjunto sevillano, surgen más preguntas.

En Portugal, los reportes indican que no entra en planes del equipo de Los Arzobispos y regresará a la entidad verdiblanca a finales de este mes. Queda claro que no le llenó el ojo a Artur Jorge, entrenador del cuadro lusitano. Pero ha sido la misma historia con Quique Setién, Joan Francesc Ferrer, Alexis Trujillo y El Ingeniero, Manuel Pellegrini. La realidad es que no encontrar regularidad con cinco estrategas diferentes y en dos proyectos futbolísticos distintos no es ninguna coincidencia.

Entiendo que al de Tabasco se le dificulta esa última decisión y eso le ha costado mucho en el futbol del viejo continente. Sí, suelta chispazos y se le puede notar talento para ser la figura disruptiva dentro del campo. Es el que se atreve a hacer cosas diferentes, pero sigue siendo muy inmaduro en la última decisión; en México se justifica, en Europa no te lo perdonan. Además, le ha tocado competir directamente contra futbolistas mucho más completos y consolidados que él.

Pese a todo, creo que todavía no es momento de desistir. Me parece que debería seguir peleando el sueño. No es tiempo de regresar a México.

“Dieguito” tiene apenas 22 años. Hay muy pocos jugadores mexicanos que ya estuvieran en Europa a esa edad. Tiene margen de sobra para seguir trabajando. Es imperativo buscar corregir el camino, encontrar regularidad en un conjunto de menor cartel y cuando llegue el momento, dar el salto de calidad esperado.

Ya empieza a sonar que clubes mexicanos van a pelear por repatriarlo y en Tigres confirmaron interés por él.

Y es lo que vengo diciendo siempre: que los jugadores mexicanos se vayan a Europa en cuánto tengan la oportunidad; no importa si fracasan, que, si eso pasa, en México los recibirán con mejores ofertas de las que tenían antes de irse.

Ya está sucediendo con Lainez, pero que no regrese aún. No ha llegado su hora cero. Que luche un poco más.

Más en Twitter: @carloslgtzdev.

