Qué es el DAS, el polémico e innovador sistema de Mercedes. La temporada 2020 de la Fórmula 1 tendrá como protagonista un ‘peculiar’ invitado. Se trata del DAS (Dual Axis Steering o dirección de doble eje), un sistema innovador que presentó Mercedes para seguir dominando la ‘Gran Carpa’.

El DAS desató la polémica a principios de año cuando las cámaras a bordo del Mercedes de Lewis Hamilton captaron como se movía el volante del británico. Cuando el tema comenzaba a tomar temperatura, llegó el COVID-19 para enfriar la situación.

Tras la reactivación de la F1, se reanudó la polémica que rodea al DAS. Para Chris Horner, jefe del equipo de Red Bull, el sistema es ‘muy ingenioso’, pero considera que no debería ser permitido para la presente campaña.

“Es un sistema muy ingenioso, pero la cuestión para nosotros es saber si es conforme al reglamento porque fundamentalmente está en una zona gris. Queremos claridad porque tiene un impacto con respecto al resto de la temporada. Está prohibido el próximo año, ¿pero es justo este año?”, planteó el jefe del equipo Red Bull.

¿Qué es el DAS?

El sistema de dirección de doble sirve para manejar el ángulo de inclinación de la suspensión ya sea en una recta o curva. El piloto, moviendo el volante, podrá abrir o cerrar ese ángulo; generando que la rueda tenga mayor espacio de superficie de contacto con el asfalto o menor.

“El piloto manipulando la barra de la dirección puede abrir o cerrar el ángulo de las ruedas para prepararse mejor para el siguiente tramo del circuito. La ventaja es drástica. Cuando llega la recta Lewis Hamilton o Valtteri Bottas tiran hacia atrás de su volante. El cámber de las ruedas se cierra hasta quedarse neutro, el contacto de la goma con el asfalto es menor, la velocidad punta sube y, para redondear la jugada, el flanco de los neumáticos se desgasta menos”, explicó el periodista Roberto Rodríguez en el sitio especializado Motor Pasión.

¿Está permitido por la FIA?

En las lagunas existentes en las reglas de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no existe un apartado que impida a Mercedes utilizar el DAS esta temporada; no así para la siguiente donde quedó estipulado que no podrán ser usados sistemas de este tipo.

“El DAS es un sistema hidráulico, como cualquier dirección de Fórmula 1, pero sigue estando bajo el control del piloto. Desde un punto de vista físico, el DAS está integrado en la dirección convencional del vehículo. Los comisarios creen que el DAS forma parte de la dirección, aunque no de una convencional. Las dudas sobre la legalidad del DAS se fundamentan en que no forma parte de la dirección”, explicaron los comisarios de la FIA.

En el comunicado que emitió la entidad que regula la categoría detallaron que “sería ilegal” si el DAS no formara parte de la dirección.

“El artículo 1.2 señala que sólo puede usarse dos ruedas para la dirección, pero no hace referencia a que ese ajuste tenga que ceñirse a un único tipo de movimiento”, abundaron los comisarios.

De esta manera, tanto Hamilton como su compañero Valtteri Bottas, podrán disponer el nuevo mecanismo a lo largo de las carreras pactadas para esta temporada.

“Sólo introduce una dimensión extra a la dirección, al piloto, que esperamos sea útil durante el año. Cómo lo usamos, por qué lo usamos, es algo que nos guardaremos para nosotros”, declaró hace unos días el director técnico de la escudería, James Allison, quien se encargó de presentar ante el mundo al sistema como “DAS”.

En marzo, semanas después de conocerse este sistema, la FIA ya había tenido un primer veredicto al respecto.

“Las direcciones de doble eje (DAS) no se permitirán en el reglamento de 2021, tal como define el artículo 10.4.2″. Es decir, este novedoso invento durará, por lo pronto, sólo las ocho carreras pautadas para el calendario de este año.

Qué es el DAS, el polémico e innovador sistema de Mercedes

