Qatar interesado en organizar los Juegos Olímpicos 2032.

Anunciaron su “interés” en acoger los Juegos Olímpicos del año 2032, así como los Juegos Paralímpicos. E indicó que ha presentado una petición formal para unirse a la primera fase del diálogo. Que no es vinculante, para estudiar las posibilidades que tiene el país para hospedar el evento.

“El Comité Olímpico de Catar anunció hoy que ha entregado formalmente al Comité Olímpico Internacional (COI). Su petición para unirse a la fase de diálogo contínuo para acoger una futura edición de los Juegos Olímpicos. Y Paralímpicos, tan pronto como 2032”. Anunció el comité en un breve comunicado difundido a través de Twitter.

Así, Qatar se une a la lista de países interesados en acoger el evento deportivo más importante del mundo, como Australia, Indonesia o la Índia.

En 2022, Qatar acogerá el Mundial de Fútbol, un evento por el que el emirato espera ingresar 20.000 millones de dólares provenientes del sector deportivo de cara a la celebración del torneo. Mientras que el país está ultimando los preparativos e inaugurando estadios.

En los últimos años, varias ONG han denunciado las malas condiciones laborales de los trabajadores del Mundial, especialmente en el sector de la construcción.

En los últimos seis años, cuando se empezó la construcción de los estadios de fútbol y los preparativos para este evento. Los organizadores han admitido que han fallecido 34 trabajadores por diferentes causas. Aunque otras organizaciones y sindicatos elevan esa cifra.

“Never before has an Olympic Games been held in the Middle East. The Olympic rings are a symbol of peace, unity and hope for people around the world, including the people of our region”

🖋”Joaan Bin Hamad Al-Thani”

President Of Qatar Olympic Committee 🇶🇦 pic.twitter.com/eDW51grXmy

— Team Qatar (@qatar_olympic) July 27, 2020