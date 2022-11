Qatar 2022: Dirigente de FIFA declara ser gay.

Bryan Swanson, director de comunicación de la FIFA, mandó un mensaje al mundo y defendió a Gianni Infantino.

Bryan Swanson, director de comunicación de la FIFA, declaró que es gay a un día del Mundial Qatar 2022 y en medio de las críticas que ha recibido la organización de la Copa del Mundo, así como Gianni Infantino, presidente de la FIFA, “en especial de la comunidad LGBTQ+”.

“Estoy aquí sentado, en una posición privilegiada, delante del mundo entero, como gay aquí en Qatar”, declaró Bryan Swanson que tomó la palabra para defender a su jefe en conferencia de prensa en el país árabe donde la homosexualidad y el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio está criminalizado.

” No porque Gianni Infantino no sea gay quiere decir que no le importe este asunto. A él le importa”, sentenció. “Soy gay como también lo son otros muchos en la FIFA y siempre me he sentido respaldado”, agregó el dirigente escocés que tomó el cargo en agosto del 2021.

Swanson aseguró que todos los visitantes serán bienvenidos a Doha sea cual sea su orientación sexual, pues la FIFA ha trabajado en eso pese a que en Catar hay leyes en contra de ello.

“Nos preocupamos por todos en la FIFA. Tengo varios colegas homosexuales. Soy plenamente consciente del debate y respeto plenamente las opiniones de las personas. Cuando dice que somos inclusivos, lo dice en serio. Estamos aquí para trabajar y no ha habido problema alguno”, señaló.

Anteriormente, Gianni Infantino declaró que en el Mundial Qatar 2022 no habrá ningún tipo de discriminación y mandó un mensaje de unión a un día de comenzar el magno evento del futbol.

“Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador de construcción. Y siento esto, todo esto, porque lo que veo es que esto me lleva a mi historia personal.

“No soy ni catarí, ni africano, gay o discapacitado y no soy realmente un trabajador migrante, pero yo sé lo que se siente ser discriminado y ‘buleado’ en un país extranjero, como niño en la escuela sufrí bullying poque tenía cabello rojo y pecas”, expresó el mandamás de la FIFA.

Cabe recordar que, los organizadores cataríes de la Copa del Mundo han garantizado constantemente, desde hace unos años, que todos los aficionados de la comunidad LGBTQ+ serán bienvenidos sin discriminación, pero piden respeto para la cultura catarí.

