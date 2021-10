Puyol revela que también fue encarado por la afición.

El excapitán del Barcelona habló sobre las sensaciones que le deja Koeman tras perder con el Real Madrid.

Carles Puyol también fue increpado por la afición tras el Clásico Español como lo fue Ronald Koeman al salir del Camp Nou por un sector culé del cual el excapitán del Barcelona dijo no sentirse representado, además de revelar que tuvo miedo.

“A mí me pasó lo mismo que a Koeman al salir del Camp Nou, me asusté, esa gente no nos representa a los barcelonistas”. Publica Mundo Deportivo tras la derrota del Barcelona 1-2 contra el Real Madrid en LaLiga.

“No se puede permitir lo que le sucedió a Koeman. Esas personas no se merecen que les demos importancia. A mí también me golpearon el coche”, continuó.

Puyol participó en un evento de beneficiencia en favor de la lucha contra el cáncer infantil en Catalunya y aprovechó para dar sus impresiones sobre la derrota del Barça en El Clásico.

“Koeman y los futbolistas están capacitados para revertir la situación, hay que brindar el vestuario y trabajar para ello”. Continuó en su análisis sobre el entrenador neerlandés del club catalán.

Sobre el presente y actuación de Eric García fue claro. “Me parece un magnífico futbolista, está totalmente capacitado para jugar en el Barcelona y ayer fue uno de los mejores junto a Busquets”.

Ronald Koeman no ha sido del agrado de los aficionados, pero tiene una posibilidad de ganarse un poco el cariño de los culés. Aunque requieren de un cierre de año muy distinto a lo que han mostrado luego de tres meses de competencia.

