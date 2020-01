Pumas le abolla la corona a Monterrey

Ex jugador de los Tiburones Rojos presume foto con Kobe Bryant. Tras el sensible fallecimiento de Kobe Bryant, el mundo del deporte lamentó la noticia. Entre los deportistas que se despidieron de ‘Mamba Negra’ se encuentra un ex jugador de los Tiburones Rojos.

Colin Kazim Richards, actual jugador de Pachuca, colgó en su Instagram una foto donde aparece al lado de Kobe.

“No, no, no”, fue el mensaje con el cual acompañó la foto el ex Tiburones Rojos.

La muerte de Kobe Bryant pegó fuerte entre diversas personalidades de la política y el deporte, quienes lamentaron la pérdida de la leyenda del basquetbol en sus redes sociales, siendo algunos de ellos Donald Trump, Barcelona y Tom Brady.

El presidente de Estados Unidos mencionó que se trataban de “terribles noticias” tras citar reportes que adelantaban la muerte del exjugador de Los Angeles Lakers.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

Tom Brady, jugador que analiza la posibilidad de continuar en Patriots, puso un corto mensaje en el que menciona que extrañará al exjugador.

Las reacciones del mundo del fútbol, a cual era gran aficionado Bryant, no se han hecho esperar. El primero fue el AC Milan, que apenas unos minutos después de que se conociera la noticia, ofreció sus condolencias.

“No tenemos palabras para expresar lo conmocionados que estamos al escuchar el trágico fallecimiento de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y fanático de Rossonero, Kobe Bryant. Todos nuestros pensamientos están con las familias de los afectados por este trágico accidente. Siempre te extrañaremos, Kobe”, escribió la cuenta del equipo italiano.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL

— AC Milan (@acmilan) January 26, 2020