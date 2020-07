Pumas contrataría a Bruno Marioni como su entrenador. Unas horas después de que Jesús Ramírez, directivo de Pumas, revelara que se anunciaría al nuevo entrenador del equipo la próxima semana, el diario ‘ESTO’ dio a conocer que Bruno Marioni será el elegido para tomar las riendas del equipo, tras la inesperada renuncia de Míchel González a su cargo.

Esta sería la segunda etapa del Barullo con el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México. El estratega argentino fue nombrado estratega de los Felinos durante el Clausura 2019, en sustitución de David Patiño. Sin embargo, su historia apenas duró unos meses y fue cesado de su puesto por la directiva en favor de Míchel tras la conclusión del torneo.

Marioni dirigió en 13 partidos de Liga Mx a los Pumas y cosechó 15 puntos, producto de cuatro juegos ganados, tres empatados y seis derrotas. Además, estuvo al frente del equipo en cinco encuentros de la Copa Mx, con saldo de cuatro victorias y un descalabro. En total, el sudamericano tuvo un rendimiento de alrededor del 50%.

Dentro del plantel del equipo, no ven con malos ojos un regreso del argentino al banquillo del conjunto Universitario. Luis Quintana aseguró que Marioni es un “referente” de la institución, así como un “buen entrenador”. “Es un referente, lo tuvimos y es buen entrenador. No me gustaría adentrarme porque estamos comprometidos con Andrés (Lillini) y hasta que no sea un hecho preferiría no hablar del tema”, declaró el defensor.

Los Pumas debutaron en el Guard1anes 2020 con un triunfo de 3-2 sobre los Gallos Blancos de Querétaro, unos días después de la salida de Míchel González. El fin de semana, los Felinos se medirán ante Atlas en el estadio Jalisco, en partido correspondiente a la jornada 2 del torneo.

