Pumas busca sustituto ante posible salida de Johan Vásquez. Ante los rumores que señalan que, antes de que concluya la ventana de transferencias de verano, Johan Vásquez emigrará al futbol de Europa, los Pumas pusieron manos a la obra para sustituir una eventual salida de su joven promesa en la defensa central.

Emiliano Velazquez esta en el radar de Pumas y podria convertirse en nuevo jugador de los Felinos en caso que Johan Vasquez salga de la institucion al Genova. — Emmanuel Ramírez. (@manololeonardo) August 9, 2021

De acuerdo a Mediotiempo, los Auriazules cuentan con dos opciones para remplazar a Vásquez. Uno de ellos se trataría del zaguero uruguayo Emiliano Velázquez, quien jugó el año pasado en la segunda división de España con Rayo Vallecano. El charrúa disputó 25 encuentros, 19 de ellos como titular, con el club madrileño, en el que vio acción en 1,596 minutos.

El charrúa logró recuperarse de una lesión de ligamentos de rodilla para volverse un referente de la zaga del conjunto de Vallecas. A pesar de que dejó en claro que se encuentra sano, Velázquez no ha logrado renovar su contrato con el conjunto español, que consiguió su ascenso a LaLiga hace algunas semanas.

Debido a esta situación, Emiliano comienza a ver sus opciones para no quedarse sin jugar y analizaría una oferta de los Pumas en caso de que se concrete su salida de Rayo Vallecano. Pese a esto, los Felino no se confían y comenzaron a indagar por un central que juega en el balompié de Sudamérica, según reportó Mediotiempo, pero solo mostrarían su interés si no logran fichar a Velázquez.

El nivel de #JohanVasquez en #Tokyo2020 no pasa desapercibido y ya suena para jugar en el Genoa.



Emiliano Velázquez sería su reemplazo en #Pumas



El nivel de los últimos refuerzos de @PumasMX ha quedado muy lejos de ser bueno. Si no marca una real diferencia mejor ni traerlo. pic.twitter.com/6K0TVGIle3 — Kary Correa (@KaryCorrea) August 9, 2021

El domingo, Johan Vásquez confirmó que hay equipos interesados en sus servicios en Europa y mencionó que existen ofertas por su carta. Este lunes se dio a conocer que Génova (Serie A) es uno de los equipos que buscarían fichar al defensor central mexicano.

