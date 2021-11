Pulisic descartado para ser titular con USA ante México.

Christian Pulisic, delantero y uno de los referentes de la Selección de Estados Unidos, no será titular en el duelo de este viernes ante la Selección Mexicana en las Eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Gregg Berhalter, director técnico del Team USA, confirmó que el jugador del Chelsea saldrá a la banca ante el Tri por “sentido común”.

Pulisic lleva una desventaja física respecto a sus compañeros ya que recién se recupera de una lesión.

Eso sí, Berhalter no descartó usar a Pulisic con el duelo ante México ya avanzado.

“Sobre Christian, no empezará el juego mañana. Es extraño, porque usamos sentido común, sólo ha entrenado cuatro días y no puedes hacer que un chico que inicie si ha entrenado por cuatro días. La idea es que juegue, no empezará mañana, pero con suerte jugará después.

La noche de este viernes se dará el choque más esperado en la Concacaf entre Estados Unidos y México.

Gerardo Martino que sabe la importancia que tiene este encuentro prepara a sus mejores armas, por lo que vuelve a utilizar a su tridente en el ataque.

El once que presentará el ‘Tata’ tiene pocas dudas en la defensa y medio campo.

En la portería estará Guillermo Ochoa, en la lateral por derecha estará Luis el ‘Chaka’ Rodríguez, en la central las dudas de Martino son entre el ‘Tiba’ Sepúlveda y Héctor Moreno, mientras que Johan Vázquez será el otro defensa central y por izquierda Jesús Gallardo.

Edson Álvarez estará defendiendo el medio campo, como volantes por izquierda la duda es entre Luis Romo y Andrés Guardado ya que ha utilizado a ambos en esta semana de entrenamiento previa, mientras Héctor Herrera estará en la banda derecha.

La delantera estará conformada por el ya conocido tridente de lujo, entre Hirving Lozano, Raúl Jiménez como centro delantero y Jesús ‘Tecatito’ Corona.

