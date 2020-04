Pulido explota contra Tigres y los tacha de traidores. El romance de Alan Pulido con Tigres se convirtió en una auténtica relación tóxica en 2014. Tras la Copa del Mundo de Brasil, el delantero mexicano quería emigrar al futbol de Grecia sin embargo no recibió apoyo de los regios.

Pese a la negativa de Tigres de dejar ir a su delantero, Pulido firmó en 2015 con Levadiakos del futbol helénico. Casi cinco años después de aquel suceso, ‘Puligol’ recuerda el conflicto que vivió con la institución que le catapultó a la fama.

“Cuando quería salir al futbol europeo todo estaba en mi contra, pero luché, me aferré, luché por lo que quería y gracias a eso se me han abierto las posibilidades. Al principio siempre miedo de saber qué va a pasar, hubo circunstancias que me dieron señales de que esa era la decisión a tomar. Lo digo de buena manera, me sentí traicionado por el hecho de amar a ese equipo, ahí crecí, debuté, logré cosas importantes y que me dieran la espalda de esa manera, me dolió demasiado” aseguró Alan Pulido para ESPN.