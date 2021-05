Pulido anota su primer gol de la temporada en la MLS.

El mexicano abrió el marcador en la visita de Sporting Kansas City ante Real Salt Lake.

Alan Pulido sumó su primera titularidad y gol con Sporting Kansas City en el encuentro de la jornada 3 ante Real Salt Lake.

El mexicano abrió el marcador al minuto 17 con un disparo cruzado a ras de pasto. Aun así, su equipo sufrió su primera derrota de la temporada por 1-3 .

Previamente en la temporada Pulido ingresó de cambio en la victoria 1-2 ante New York Red Bulls y en el empate ante Orlando City.

Pulido marcó siete goles la temporada pasada de MLS, su primera en la liga estadounidense.

El exjugador de Chivas se une a otros mexicanos que han marcado en la temporada como Javier Hernández (líder con 5) y Oswaldo Alanís (uno con San José Earthquakes).

El siguiente partido de Sporting Kansas City será ante Austin FC.

Por otra parte, Javier ‘Chicharito’ Hernández arrancó la nueva temporada de la MLS como goleador en LA Galaxy, pero más allá de demostrarle su calidad o trabajo a alguien, aseguró que los tantos que ha anotado los ve como un recordatorio de que va por el sendero correcto.

Chicharito es apenas el segundo jugador en la historia de la MLS en marcar cinco goles en los dos primeros partidos de la temporada, uniéndose a Brian Ching, quien hizo la misma cantidad de tantos en los primeros dos partidos con Houston Dynamo en 2006.

Pulido anota su primer gol de la temporada en la MLS.

“Sí, (los goles son una declaración de ‘aquí estoy’) pero no quiero que la gente lo saque de contexto, pero para mí y mi vida es un buen recordatorio de que voy por buen camino. No lo sé (si terminará en Chivas) porque no es evadir pregunta, solo no lo sé”, comentó en entrevista exclusiva para TUDN.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen