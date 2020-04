Pulido acepta que Chivas fue favorecido en final ante Tigres. Parece que el confinamiento le removió los sentimientos a Alan Pulido. El ariete mexicano recordó la final del Clausura 2017 cuando Chivas se impuso ante Tigres de manera polémica. Para el actual delantero del Sporting Kansas City, la falta de Jair Pereira sobre Ismael Sosa si era penal.

Pulido se hizo presente en la final de vuelta con un auténtico golazo. Oswaldo Alanís con un trazo kilométrico encontró en el área a ‘Puligol’ quien de primera venció a Nahuel Guzmán. José Juan ‘Gallito’ Vázquez marcó el segundo. Cuando parecía que Chivas tendría vía rápida al título Tigres reaccionó. Marcó Ismael Sosa y sobre la hora, Pereira protagonizó una jugada polémica.

El defensor de las Chivas entró fuerte por la pelota contra el ‘Chuco’ Sosa llevándose puesto al felino. Luis Enrique Santander decidió que no era penal y sentenció el título en favor del Rebaño Sagrado.

Alan Pulido abandonó a las Chivas en la ventana de transferencias pasada tras consagrarse campeón de goleo de la Liga MX. ‘Puligol’ se marchó a la MLS en busca de un nuevo reto, sin embargo, para el mexicano la manera en como la directiva gestionó su salida le ‘dolió’.

“No traicionado, es un club que tiene todo mi cariño y todo mi amor. Es difícil olvidarse de todo lo de allá y lo que se logró. Salí bien, me hubiera gustado de otro tipo de manera. No quiero entrar tanto en detalles, hubo pláticas pendientes que no se llevaron desde el final del torneo”, indicó Pulido.