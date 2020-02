Publican nuevo video del accidente que le quitó la vida a Kobe Bryant. La cadena norteamericana CBS dio a conocer nuevas imágenes del fatal accidente aéreo que cobró la vida de Kobe Bryant, su hija (Gianna) y siete personas más el pasado 26 de enero. La grabación fue tomada por Michael Dyer, quien se encontraba en las montañas de la ciudad de Calabasas, California, al momento del accidente.

El hombre, que realizaba una excursión en bicicleta en compañía de otro hombre, relato los momentos anteriores y posteriores al desplome del helicóptero que trasladaba a la estrella de la NBA a un partido de baloncesto juvenil.

“Escuchamos un helicóptero justo encima de nuestras cabezas. Pensamos que era inusual, tan nublado como estaba. Eran aproximadamente las 9:40 horas. El helicóptero iba muy rápido y volaba muy bajo, porque era muy ruidoso. Realmente nos llamó la atención”, declaró Dyer en entrevista con CBS.

De acuerdo al ciclista, en un momento pensó que el accidente se trataba de un incendio forestal debido a la cantidad de humo y fuego que vio en el lugar. Sin embargo, fue su acompañante quién le informó que se trataba del helicóptero que habían visto minutos antes y que había sufrido un fatal accidente.

“Miré hacia arriba y de repente vi humo y fuego. Lo primero que me vino a la mente fue que de alguna manera hicimos un giro equivocado y estábamos cerca de la autopista o de un incendio forestal. Dimos la vuelta a la esquina y vimos una devastación total. Cuando nos acercamos, Sam comenzó a señalar y decir: ‘¡Fue ese helicóptero!”, agregó Dyer.

En las imágenes se puede aprecia una zona en la que impactó el helicóptero, lo que provocó un incendio y una gran cantidad de humo. Además, es posible observar algunas piezas de la aeronave, la cual se estrelló, de acuerdo a los primeros reportes de la investigación, a una gran velocidad.

“Podías ver partes del helicóptero en todas partes. Es impensable cómo algo tan grande como un helicóptero podría terminar en tantos pedazos pequeños. Los papeles seguían volando. Había una parte de la cola justo en el camino y el fuselaje del helicóptero estaba al otro lado del sendero en llamas. Gritamos ‘¿Hay alguien vivo?’ y mis compañeros dijeron que no lo creían así. Nos acercamos y comenzamos a ver cosas demasiado horribles para decir”, finalizó.

