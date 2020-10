PSV de Erick Gutiérrez en problemas por el COVID-19.

El conjunto donde milita el mexicano presenta varios contagios previo a duelo de Europa League.

El PSV Eindhoven, equipo donde milita el mexicano Erick Gutiérrez, presenta varios contagios por COVID-19 previo a su duelo de la Europa League ante el Granada.

Los jugadores Pablo Rosario, Cody Gakpo y Maxime Delanghe, al igual que dos miembros del staff dieron positivo por coronavirus. Todos estarán ausentes para encarar a la escuadra ibérica.

“Ahora están en cuarentena en su casa y se perderán el partido de mañana contra el Granada”. Dio a conocer la escuadra ‘Granjera’ por medio de sus redes sociales.

El Granada tampoco es ajeno al problema para encarar al conjunto de la Eredivisie ya que Roberto Soldado tampoco estará en el compromiso de este jueves por COVID-19.

En el Granada también se quedan fuera finalmente Domingos Duarte y Víctor Díaz, el primero con molestias en el hombro y el segundo con una sinovitis en la rodilla izquierda.

Los cinco fueron puestos en cuarentena de inmediato y están ausentes del grupo de competencia para el duelo de la Liga Europa con el Granada el jueves en Eindhoven.

Su situación será revisada en 72 horas. Jordan Teze y Eran Zahavi ya no están en cuarentena y han reanudado sus entrenamientos. Sin embargo, su empleabilidad es cuestionable.

Rosario, Gakpo, Delanghe y dos miembros del personal dieron positivo por coronavirus.

Ahora están en cuarentena de casa y se perderán el partido de mañana contra el Granada.

Teze y Zahavi ya no se quedan en casa y han reanudado los entrenamientos pero es dudoso que estén disponibles mañana.

Teze and Zahavi are no longer staying at home and have resumed training but it is doubtful whether they will be available tomorrow. pic.twitter.com/8kZ7TpqmCE

— PSV (@PSV) October 21, 2020