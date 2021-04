PSG le ofrece dos temporadas a Messi. El PSG insiste en Lionel Messi, y de acuerdo a lo revelado en TNT Sports Brasil, el equipo parisino ya le presentó una propuesta al argentino. Según esta información, le han ofrecido un contrato para las próximas dos temporadas y una tercera opcional.

La noticia es que el PSG quiere fichar a Messi, vamos lo que ya sabíamos desde hace meses, gran exclusiva https://t.co/bYWpiA5mPk — Pablo (@Pablogcx) April 27, 2021

Según este canal, el PSG considera que su propuesta económica es “inalcanzable” para el resto de entidades, incluido el Barcelona. Además, los responsables de la institución gala defienden que su proyecto deportivo también es muy destacado con sus importantes actuaciones en la Champions League.

‼️⚽️ ¡OJO a la información de @MarceloBechler!



😱 "El PSG le ofrece 2 años + 1 opcional a Messi"



💰 "Creen que la propuesta económica es 'inalcanzable'"



🧠 "Messi está centrado solo en los 6 partidos restantes de #LaLiga. No quiere escuchar nada ahora" pic.twitter.com/etDlZd5Voz — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 27, 2021

Según la misma información, el club Blaugrana aún no ha movido su ficha en cuanto a propuesta económica, ya que es consciente que la situación del club, agravada por la pandemia, no permite competir con otras propuestas.

Cabe aclarar que el interés del PSG por Messi no es algo nuevo, sin embargo, el atacante acaba contrato el 30 de junio y todavía no ha decidido si renovará o no con el FC Barcelona y en principio no tomará ninguna decisión hasta que no acabe la temporada. La conquista de la Copa de Rey y la posibilidad de ganar LaLiga animan a Joan Laporta y a los seguidores del Barça, que creen que su capitán podría seguir en el Camp Nou.

El Barcelona sabe que la oferta del PSG no se podrá igualar, pero planean plantearle a Leo un proyecto a largo plazo y apelarán a su amor a los colores Azulgranas para intentar su continuidad.

