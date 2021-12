PSG de Messi contra Real Madrid en la Champions League.

Se llevó a cabo el nuevo sorteo para la ronda de los octavos de final en UEFA Champions League con variación en siete de los ocho partidos.

Tras la realización del primer sorteo, la UEFA anunció un fallo en el software y se optó por la repetición del mismo para definir los partidos en la primera fase de eliminación directa.

Mientras que mediante una publicación en redes sociales, la cuenta oficial del máximo organismo del futbol europeo declaró que presentaron un “problema técnico en el software”. Y por ello se celebró un nuevo sorteo tras poco más de una hora después del primero.

Por lo tanto, el partido entre el campeón Chelsea y Lille volvió a salir en el sorteo. Mientras tanto, cambió el destino para Messi y Cristiano Ronaldo ya que ahora el PSG se medirá ante Real Madrid y el Manchester United hará lo propio ante el Atlético de Madrid de Héctor Herrera.

A Edson Álvarez le tocará disputarse su pase a la siguiente ronda ante Benfica. Pues anteriormente les había correspondido enfrentar al Inter de Milán.

ASÍ SE JUGARÁN LOS OCTAVOS DE FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE

Salzburg vs Bayern Múnich

Sporting Lisboa vs Manchester City

Benfica vs Ajax

Chelsea vs Lille

Atlético de Madrid vs Manchester United

Villarreal vs Juventus

Inter de Milán vs Liverpool

PSG vs Real Madrid

¿CUÁNDO SE JUEGAN LOS OCTAVOS DE FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE?

La siguiente ronda de Champions League se disputarán el 15, 16, 22 y 23 de febrero. Los partidos de vuelta serán el 9, 10, 15 y 16 de marzo.

Atlas Campeón de la Liga Mx

Sidral Aga Racing Team, “Campeón 2021” de la GTM

Al conocer a los ganadores se hará un sorteo para definir los cuartos de final, semifinal y final el 18 de marzo.

¿DÓNDE ES LA FINAL DE CHAMPIONS LEAGUE?

La final de la temporada 2021-22 de Champions League se jugará el 28 de mayo en el Gazprom Arena de San Petersburgo.

¿CÓMO SE REALIZÓ EL SORTEO?

Los 16 equipos fueron puestos en dos bombos: los líderes de grupo en el primero y los que fueron segundo lugar en el segundo.

Además en el sorteo no pueden cruzarse equipos del mismo país o que se hayan enfrentado en la fase de grupos.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Bombo 1: Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Ajax, Bayern Múnich, Manchester United, Lille y Juventus.

PSG de Messi contra Real Madrid en la Champions League.

Finalmente. Bombo 2: PSG, Atlético Madrid, Sporting de Lisboa, Villarreal, Inter de Milán, Benfica, RB Salzburgo y Chelsea.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen