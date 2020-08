PSG anuncia caso positivo de COVID-19 previo al duelo ante Atalanta. De cara a uno de los choques más llamativos de los cuartos de final de la Champions League, Paris Saint-Germain sufrió un duro revés. Previo al duelo ante Atalanta, PSG no podrá contar con uno de sus elementos tras dar positivo a COVID-19.

A través de un comunicado, PSG informó que uno de sus jugadores dio positivo en las pruebas de coronavirus. El equipo parisino señaló que el elemento en cuestión ya fue aislado y separado del resto de sus compañeros.

“Las pruebas han revelado que un jugador del Centro de Formación del Paris Saint-Germain dio positivo por COVID-19”, escribieron en la publicación.

“De acuerdo con el protocolo sanitario vigente, el jugador ha sido aislado del resto del grupo y próximamente se realizarán más prueba”, mencionaron en el comunicado.

El equipo no reveló la identidad de la persona afectada, aunque se presume que se trata de un juvenil de la plantilla Sub-19.

Para el duelo ante Atalanta, PSG no podrá contar con Marco Verratti, Kurzawa, Angel Di María y Kylian Mbappé estaría esperando luz verde para volver a las canchas.

Hasta el momento la UEFA no se ha pronunciado al respecto de si el caso de COVID-19 podría causar alguna modificación al duelo de mañana.

No son los primeros

El PSG no es el primer equipo que presenta elementos contagiados de coronavirus en los cuartos de final de la Champions League. El Atlético de Madrid no podrá contar con Ángel Correa y Sime Vrsaljko para el duelo ante RB Leipzig. Ambos jugadores contrajeron el virus por lo que no viajaron a Lisboa.

Con información de Agencias

