Protocolo para aficionados en su regreso a la Liga MX.

En primer lugar el protocolo de seguridad de la Liga BBVA MX que debe seguir el aficionado en su regreso al estadio.

Mazatlán y Necaxa serán los primeros en darle la bienvenida a la gente de vuelta al futbol tras la pandemia por COVID-19 que los alejó desde marzo.

El aforo será del 50% máximo, aunque Mazatlán permitirá solo el 30% de la capacidad de su estadio. La gente deberá guardar 1.5 metros de distancia, para ello, las butacas tendrán señalamientos que indiquen dónde pueden sentarse las personas, solo dos juntas. Se prohíbe fumar. Temperatura de 37.7 no entra.

Por lo tanto se reduce al 50% la venta de lugares para la gente con capacidad diferentes. Misma restricción para palcos y zonas VIP. Asimismo, nadie podrá ver el juego de pie, en escaleras o pasillo. Detrás de las bancas será zona exclusiva de jugadores.

En consecuencia los códigos de conducta de aficionados son: No pueden ingresar bajo los influjos del alcohol o drogas. No pueden llevar menores de 12 años. Revisión corporal y de objetos a ingresar. No llevar mochilas, bolsas u objetos grandes.

Mientras que no se permiten banderas, trompetas, papel picado, pirotécnia, cigarros, encendedores.

Curebocas puesto en todo momento. No saludar de mano, beso o tener reuniones con los conocidos. Atender todas las indicaciones de entrada y salida del estadio.

La venta será vía electrónica. No habrá taquillas. Se venderán cuatro boletos por familia. No entrarán grupos de animación en bloque.

Además la preparación del estadio. Sanitizarán todas las secciones del estadio para bienestar de jugadores y aficionados.

Finalmente. Zona médica en los accesos principales con personal médico. Habrá ambulancias cerca.

