Promesa del ciclismo pierde la vida tras ser arrollado por un carro. El deporte alemán está de luto. La joven promesa del ciclismo, Jan Riedmann, perdió la vida a los 17 años de edad al ser arrollado por un carro mientras entrenaba. La tragedia ocurrió en la región alemana de la Franconia, cerca de la ciudad de Sugenheim.

Riedmann estaba destinado a cosas grandes. Jan era una de las grandes promesas del club Bora-Hansgrohe y se desempeñaba en las filas de su equipo juvenil, Auto Eder Bayern, filial sub-19 del cuadro alemán de categoría UCI World Team.

De acuerdo a reportes de los medios alemanes, un conductor de 58 años no respetó un cruce donde los ciclistas tenían prioridad. El vehículo embistió a Jan Riedmann, arrebatándole la vida. Según testigos, el ciclista llevaba casco protector y aunque intentó frenar para evitar el impacto no lo consiguió. Fue trasladado rápidamente en un helicóptero a la Clínica Universitaria de Würzburg pero no logró soportar los severos traumatismos del choque.

Este lunes, el equipo Bora-Hansgrohe comunicó la sensible baja de Jan Riedmann, a quien homenajearán en la prestigiosa competencia de Milán, San Remo, misma que se celebrará este sábado.

También a las condolencias se sumó el tricampeón del mundo Peter Sagan, integrante del equipo Bora-Hansgrohe desde 2017, quien compartió el mensaje de su escuadra y escribió algunas palabras.

The death of a cyclist involved in a traffic accident is such sad news. My deepest sympathies to Jan's family and loved ones. https://t.co/harms6Jxj3

— Peter Sagan (@petosagan) August 3, 2020