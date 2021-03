Profe Cruz siente a Necaxa como un plantel limitado.

José Guadalupe admite sentir pena con la afición por el torneo que han tenido los Rayos.

Necaxa no ha tenido un buen torneo tras contar solo con un triunfo en 10 juegos y para el estratega José Guadalupe Cruz eso se debe a la limitación que percibe en su plantel producto de lesiones y la carencia de refuerzos.

“Las lesiones y las llegadas en las mejores circunstancias de refuerzos nos han imperado tener un plantel más basto”.

“Somos un plantel de 26 jugadores y apelamos al compromiso de cada uno, seguiremos trabajando no hay de otra. Me siento apenado con nuestra afición pero no me voy a justificar por lo justo del plantel”.

“Al profesional lo distingue su profesionalismo y vamos a pelear a lo que queda del torneo, lo vamos a intentar”, explicó el ‘Profe‘.

El estratega de los Rayos admite que su equipo fue superado por los Guerreros y ahora lamenta lo que pueda estar pasando la afición.

“Contra Pachuca nos equivocamos al final, ahora Santos nos ha superado pero lo hemos intentado, no hay un secreto para salir de esto vamos a potenciar en lo individual y lo conectivo, nos duele por la afición, ninguno en la institución se va a dar por vencido”, añadió el DT.

El ‘Profe’ Cruz piensa que sus pupilos van a pelear hasta el final y asegura que pelearán con sus argumentos para la segunda mitad de la fase regular.

“Este es el futbol, acierto y error, ellos tuvieron más oportunidades, pero me quedo contento con el esfuerzo, no nos vamos a rendir, el campeonato tiene muchos puntos y vamos a apelar a entregar mejores resultados”, concluyó Cruz.

