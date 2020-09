Primera victoria del Leeds de Marcelo Bielsa.

En el duelo de ascendidos a la Premier League triunfó el Leeds United de Marcelo Bielsa ante el Fulham, al que goleó por 4-3 en otro partido loco y cargado de emoción.

Los partidos del Leeds se están empezando a convertir en un carrusel de goles después de que en la primera jornada cayeran ‘in extremis’ contra el Liverpool en Anfield.

Esta vez, el conjunto de Bielsa se colocó 4-1 arriba, con dos tantos de Helder Costa, uno de Patrick Bamford y un penalti convertido por Mateusz Klich. Para el Fulham había descontado desde los once metros Aleksandar Mitrovic.

Sin embargo, a media hora para el final, el Fulham, que ya perdió en la primera jornada contra el Arsenal en Craven Cottage. Se puso las pilas y se acercó en el marcador con un gol de Bobby Reid y otro de Mitrovic.

Pese a la insistencia en los minutos finales, Los Whites amarraron el triunfo, el primero para ellos en la máxima categoría desde hace 16 años.

Sirve esta victoria también de forma balsámica para los de Bielsa, que cayeron entre semana en la Copa de la Liga ante el Hull City. Equipo de la League One (Tercera división inglesa), en la tanda de penaltis.

❄️ As cool as you like! pic.twitter.com/sjG7AdH8F4

— Leeds United (@LUFC) September 19, 2020