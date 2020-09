Presidente del COI no descarta cuarentena para JO.

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, habló sobre una cuarentena para los atletas que asistan a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y no la descartó , pero llamó a la solidaridad para cuidar la salud de todos.

“Si necesitas cuarentena para asegurar un ambiente a salvo para todos los participantes en los juegos, entonces debes entrar en cuarentena. De nuevo es una responsabilidad que atañe a todos. Nadie puede mirar por sí mismo y decir que no quiere esto, o que no cree si algo es justo o no. Tienes que mostrar solidaridad para combatir el virus”.

En algún punto llegó a plantearse por parte del comité organizador de Tokyo 2020, que no permitirán una cuarentena ni la obligación de vacunar a los deportistas, pero Bach fue tajante y dijo que los intereses personales no están por encima de la salud.

“Todas estas medidas tienen que ser justas para los atletas, pero todos los atletas y nosotros tenemos la responsabilidad de la salud de otros y en general la situación de salud en el mundo. En lo que se refiere a la pandemia, no puedes hacer un trato con ella solo por mirar intereses individuales. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de la salud de la gente a nuestro lado y con nosotros”.

Los Juegos Olímpicos fueron aplazados un año debido a la pandemia por COVID-19 y Thomas Bach ha dicho que el ambiente que hoy se vive va a ser muy distinto el próximo año, sin embargo, la salud es prioridad y deben tomarse las medidas necesarias para evitar el peligro.

