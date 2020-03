Presidente de San Luis lamenta haber expuesto a jugadores al COVID-19

Presidente de San Luis lamenta haber expuesto a jugadores al coronavirus. Tras darse a conocer que Alberto Marrero, presidente de Atlético San Luis, fue infectado con COVID-19, el directivo relató las complicaciones que tuvo al contraer esta enfermedad y mostró su arrepentimiento por haber asistido al partido entre su equipo y Puebla, disputado el sábado pasado.

Alberto Marrero: "Me mata poner en peligro a todo mundo" https://t.co/jlAbVEdNbU — René Tovar (@Rene_Tovar) March 20, 2020

“Di positivo y entré en una fase complicada porque me faltaba la respiración, la fiebre me iba y venía. Más que mi salud, me mata el poner en peligro a jugadores, familia y demás”, declaró Marrero en entrevista con ESPN Radio Fórmula.

Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis quien dio positivo en Covid-19, lamentó haber puesto en riesgo a su equipo y al Puebla, cuando acudió al juego el pasado sábado. https://t.co/t1MhHtYQFW — CANCHA (@reformacancha) March 21, 2020

El directivo de San Luis aseguró que se encuentra preocupado por haber convivido con los jugadores del equipo Tunero, así como integrantes de Puebla, y lamentó haber puesto en peligro a muchas personas durante el partido correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2020.

“Más que la enfermedad, mi dolor era de que estuve saludando a los jugadores no lo voy a negar, también a los de Puebla, a la gente que estaba en el estadio; después de todo era una responsabilidad de mi parte el no haber ido. Lo que me mata era poner en peligro a jugadores y a todos los asistentes ese día”, agregó.

Por último, Alberto Marrero informó que hasta el momento ningún futbolista de Atlético San Luis ha dado positivo a la prueba de COVID-19 y aseguró que nadie ha mostrado síntomas de esta moral enfermedad. “Di positivo el martes, el miércoles, cuatro jugadores les hicieron la prueba pero salieron negativos; nadie tiene ningún síntoma y todos han dado negativos”, finalizó.

El pasado martes, San Luis informó que su presidente había sido diagnosticado con coronavirus, lo que lo convirtió en el primer integrante de la Liga Mx en contagiarse con este padecimiento. El directivo habría contraído el virus durante un viaje de trabajo a España, en donde se reunió con la directiva de Atlético de Madrid.

